Із страхової агенції молодик викрав… машинку для стрижки
08/11/2017 0
Розмір тексту:
Працівники Тернопільського відділу поліції затримали в порядку статті 289 КПК 28-річного мешканця обласного центру. Молодик проник в офісне приміщення та виніс цінні речі.
Крадіжка трапилася наприкінці жовтня. Злодій відважив металопластикове вікно та проник до приміщення страхової агенції. Звідти виніс кавоварку та машинку для стрижки, яку напередодні придбав один з працівників.
Злодія зафіксували камери відеоспостереження, тож поліцейські встановили його особу. Ним виявився раніше судимий за крадіжки тернополянин. Зловмисника розшукали. Той у скоєному зізнався. Каже, сподівався знайти готівку.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших схожих крадіжок, повідомляють у поліції.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Степан Барна: Основне в лікуванні грипу – це його профілактика, тому ми наголошуємо на вакцинації. ФОТО
- На центральному ринку спіймали нелегала з Кавказу
- Оце молодь пішла: у п’яної подружки, яка нічого не пам’ятала, вимагав гроші на ремонт автомобіля
- Із страхової агенції молодик викрав… машинку для стрижки
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...