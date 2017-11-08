Із страхової агенції молодик викрав… машинку для стрижки

08/11/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції затримали в порядку статті 289 КПК 28-річного мешканця обласного центру. Молодик проник в офісне приміщення та виніс цінні речі.

Крадіжка трапилася наприкінці жовтня. Злодій відважив металопластикове вікно та проник до приміщення страхової агенції. Звідти виніс кавоварку та машинку для стрижки, яку напередодні придбав один з працівників.

Злодія зафіксували камери відеоспостереження, тож поліцейські встановили його особу. Ним виявився раніше судимий за крадіжки тернополянин. Зловмисника розшукали. Той у скоєному зізнався. Каже, сподівався знайти готівку.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших схожих крадіжок, повідомляють у поліції.