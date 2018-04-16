Із школи на Тернопільщині евакуювали понад 700 учнів

16/04/2018 0
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Фахівці Гусятинсьгого районного відділу Управління ДСНС перевірили дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки у ЗОШ смт. Гусятин.

Значну увагу приділено стану евакуаційних шляхів і виходів, зовнішньому протипожежному водопостачанню та первинним засобам пожежогасіння, повідомляє сайт гусятин.com.ua.

В рамках тренування проведено евакуацію понад 700 учнів.

Також учням продемонстрували пожежно-рятувальне обладнання та спорядження.

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