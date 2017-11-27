Івани безрідні: у Тернополі у День пам’яті жертв голодоморів гатили салюти
27/11/2017 0
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Незважаючи на те, що у місті заборонено запускати салюти до завершення АТО, охочих посвяткувати не зупинив навіть день жалоби за жертвами голодоморів.
“22:56 центр. Салюти. Паскуди зовсім совість втратили. Свічки у вікнах їх не засмучують.. ” – написала у соцмережі Катерина Бойко.
“Теж чула… Народ нічого святого немає…” – пише Любов Красновська.
“Салюти у військовий час дозволяють собі лише ті, кого війна не торкнулась… На нещасті і горі інших, знущанні над пам’яттю померлих, яке те щастя в молодих буде?” – Тамара Воронцова.
“Івани безрідні…” – додає Андрій Вильотнік.
Джерело: 0352.ua
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