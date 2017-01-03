Іван Круп’як розповів, чого чекати від 2017-го року. ВІДЕО

03/01/2017 Розмір тексту:

Відповідно до східного гороскопу, на зміну господині 2016-го Вогняній Мавпі прийде Червоний Півень. Хоч за календарем рік розпочинається з 1 січня, втім, півень вступить у свої права лише з 28 січня, стверджує тернопільський астролог Іван Круп’як.

«До 28 січня це ще буде правити Мавпа, ще нам буде показувати свої трошечки коники. Але то все дурниця. Все одно вона вже відходить і її енергетика вже різко змінюється», – розповів Іван Круп’як телеканалу ІНТБ.

Якщо ж охарактеризувати рік, розповідає Іван Круп’як, то його перша половина буде трохи складною.

«Планета Плутон наступного року тричі буде знаходитися в такому трошечки несприятливому, можна сказати, навіть руйнівному градусі Козерога, в 19-му, і це буде от зараз у лютому місяці, потім буде десь від 3 червня по 15 липня. І вже в самому кінці наступного року. То такі періоди, що треба бути трошечки обережним, можуть відбуватися якісь незрозумілі ситуації, якісь навіть катаклізми, щось таке».

Решта року відповідатиме характеру свого господаря та буде доволі метушливою. Разом з тим, оскільки календарний рік починається з неділі, то, стверджує астролог, у ньому багато буде святкового та урочистого.

«Ну і наступний рік, вже рік Півня, він починається рано, в січні місяці, бо завжди в лютому, там десь в середині лютого. Це – рік молодих людей, рік винахідників, раціоналізаторів, рік таких реформаторів. Все, що людина бажає, вона може собі швидко десь задумати і зробити, і таке інше», – каже астролог.