Іван Данилюк: “Продовжуємо реалізацію масштабних проектів, цього року розпочнемо будівництво ЦНАПу”
Загальний обсяг бюджету Великодедеркальської сільської об’єднаної територіальної громади на поточний рік складає понад 22 мільйони гривень. Як зазначає голова ОТГ Іван Данилюк, у порівнянні з минулим роком бюджет зріс майже на 3 мільйони грн. Про виконані роботи за 2017 рік та проекти, на які спрямовані кошти у 2018-му – в інтерв’ю із головою Великодедеркальської сільської ОТГ Іваном Данилюком.
«Провели масштабні роботи із реконструкції геріатричного відділення»
– Перш ніж детально поговорити про бюджет громади, окресліть здійснені роботи за 2017 рік. Ви головуєте у Великих Дедеркалах понад 20 років. Якими є результати об’єднання?
– Почнемо з фінансових показників. Минулого року усі сільські ради, які увійшли в нашу ОТГ, отримали загальний дохід у розмірі 1 мільйон 942 тисячі грн. Наприкінці 2017-го дохідна частина бюджету громади сягала 9 мільйонів 631 тисячу грн. Дохід на душу населення збільшився в п’ять разів, в кінці 2016 року становив 511 грн., а зараз – 2600 грн. Це найбільша вагома складова, що дало об’єднання. Крім того, Великодедеркальська громада отримала додаткові кошти з Фонду регіонального розвитку, а це більше 2 млн. гривень. За ці кошти та за підтримки райдержадміністрації реалізували два проекти – це заміна даху Великодедеркальської районної комунальної лікарні, будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям при Великодедеркальській ЗОШ І-ІІІ ст. і дитячо-спортивній школі. Також на розвиток інфраструктури громада отримала понад 2 млн. гривень.
– Минулого року завершилася реконструкція геріатричного відділення. Чи повноцінно функціонує цей заклад?
– Це один з масштабних проектів, що реалізовано на території нашої громади. Відділення функціонує з липня 2017-го, воно розраховане на 38 чоловік. Люди отримують медичні послуги в сучасних умовах. Це одне з кращих геріатричних відділень в області. Так оцінив проведені роботи Міністр соціальної політики Андрій Олексійович Рева, коли був на відкритті об’єкта. На реконструкцію цього закладу з управління капітального будівництва у 2017-му було спрямовано 2, 2 млн. гривень, також були долучені кошти з районного і міського бюджетів.
– На якій стадії будівництво водопроводу у селі Радошівка?
– У нашій громаді це було єдине село, яке не мало свого водопроводу. У зв’язку з погодними умовами останніх років, засушливі літа, в криницях почала зникати вода і виникла необхідність зробити водопровід. Ми провели роботи на суму 769 тисяч гривень, зокрема була реконструйована башта, зробили забір води для пожежогасіння і провели багато інших заходів. Люди очікують продовження цих робіт. У 2018 році завершимо реалізацію проекту і жителі села будуть мати якісну питну воду.
«Бюджет громади зріс майже на 3 мільйони гривень»
– Скільки коштів передбачено на освітню сферу у бюджеті громади на 2018 рік? В яких освітніх закладах планується проведення ремонтних робіт?
– Загалом бюджет громади у порівнянні з 2017 роком зріс майже на 3 мільйони грн., це вдалося за рахунок збільшення доходів громади, а також освітньої та медичної субвенцій. Цьогоріч на освіту перебачено 7 мільйонів 667 тисяч грн і додаткова дотація 2 млн. 35 тисяч грн. У порівнянні з минулим роком маємо додатково мільйон гривень. Ці кошти в основному підуть на виплату зарплати педагогічним працівникам, а решту грошей виділяємо з власного бюджету – це оплата технічного персоналу, енергоносіїв, утримання дитячого садочка, спортивної школи. Окрім цього, галузь культури з 1 січня перейшла у наше підпорядкування. Відповідно з бюджету громади будемо фінансувати музичну школу, всі клубні і бібліотечні заклади, які є на території ОТГ. Будемо далі надавати допомогу дошкільним закладам. До речі, минулого року відкрили першу дитячу дошкільну групу в Садківській школі І-ІІ ст. Спільно з райдержадміністрацією на побажання жителів села вдалося вирішити це питання.
– Яка сума спрямована на розвиток галузі медицини?
– На утримання медичної галузі передбачена державна субвенція у розмірі 2 млн 825 тисяч гривень. Додаткова дотація буде спрямована також в основному на медицину – 2 мільйони 735 тисяч грн. Крім того, у нас є районна лікарня тому будуть виділені кошти з районного бюджету і від Шумської ОТГ.
Затвердили проект щодо будівництва ЦНАПу
– Які плани щодо розбудови інфраструктури у Великодедеркальській громаді на 2018 рік.
– Як я вже зазначив, у нас заплановані проекти по освітній галузі. Окрім цього, очікуємо на виділення коштів Кабінетом Міністрів на розвиток інфраструктури, зокрема 1 млн. 740 тисяч грн. Ці кошти спрямуємо на завершення будівництва водогону у селі Радошівка і проведення капітального ремонту дороги у селі Великі Дедеркали по вулиці Лесі Українки. Крім того, близько 800 тисяч гривень спрямуємо з бюджету громади на проведення ремонтів вуличних доріг по селах ОТГ. Також сподіваємося, що цього року буде можливість зреалізувати проект щодо проведення ремонту дороги Садки-Дедеркали.
– Відомо, що у Великих Дедеркалах планується зведення Центру надання адміністративних послуг.
– Так, це дуже масштабний проект, його загальна вартість майже 5 млн. гривень. Плануємо провести реконструкцію будівлі і відкрити ЦНАП (прозорий офіс). Була виготовлена проектно-кошторисна документація, всі документи були подані в Міністерство соціальної політики. У лютому успішно пройшов захист проекту. У квітні будуть перераховані кошти і ми розпочнемо роботи. Центр надання адміністративних послуг, який плануємо відкрити у Великих Дедеркалах, буде обслуговувати не тільки жителів громади, плануємо залучити також жителів сіл, які на перспективу захочуть увійти до нашої ОТГ, чи просто отримати всі види послуг у нашому ЦНАПі. Загалом близько 12 тисяч населення потрапить в зону обслуговування цього закладу.
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