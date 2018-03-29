Іван Данилюк: “Продовжуємо реалізацію масштабних проектів, цього року розпочнемо будівництво ЦНАПу”

29/03/2018 Розмір тексту:

Загальний обсяг бюджету Великодедеркальської сільської об’єднаної територіальної громади на поточний рік складає понад 22 мільйони гривень. Як зазначає голова ОТГ Іван Данилюк, у порівнянні з минулим роком бюджет зріс майже на 3 мільйони грн. Про виконані роботи за 2017 рік та проекти, на які спрямовані кошти у 2018-му – в інтерв’ю із головою Великодедеркальської сільської ОТГ Іваном Данилюком.

«Провели масштабні роботи із реконструкції геріатричного відділення»

– Перш ніж детально поговорити про бюджет громади, окресліть здійснені роботи за 2017 рік. Ви головуєте у Великих Дедеркалах понад 20 років. Якими є результати об’єднання?

– Почнемо з фінансових показників. Минулого року усі сільські ради, які увійшли в нашу ОТГ, отримали загальний дохід у розмірі 1 мільйон 942 тисячі грн. Наприкінці 2017-го дохідна частина бюджету громади сягала 9 мільйонів 631 тисячу грн. Дохід на душу населення збільшився в п’ять разів, в кінці 2016 року становив 511 грн., а зараз – 2600 грн. Це найбільша вагома складова, що дало об’єднання. Крім того, Великодедеркальська громада отримала додаткові кошти з Фонду регіонального розвитку, а це більше 2 млн. гривень. За ці кошти та за підтримки райдержадміністрації реалізували два проекти – це заміна даху Великодедеркальської районної комунальної лікарні, будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям при Великодедеркальській ЗОШ І-ІІІ ст. і дитячо-спортивній школі. Також на розвиток інфраструктури громада отримала понад 2 млн. гривень.

– Минулого року завершилася реконструкція геріатричного відділення. Чи повноцінно функціонує цей заклад?

– Це один з масштабних проектів, що реалізовано на території нашої громади. Відділення функціонує з липня 2017-го, воно розраховане на 38 чоловік. Люди отримують медичні послуги в сучасних умовах. Це одне з кращих геріатричних відділень в області. Так оцінив проведені роботи Міністр соціальної політики Андрій Олексійович Рева, коли був на відкритті об’єкта. На реконструкцію цього закладу з управління капітального будівництва у 2017-му було спрямовано 2, 2 млн. гривень, також були долучені кошти з районного і міського бюджетів.

– На якій стадії будівництво водопроводу у селі Радошівка?

– У нашій громаді це було єдине село, яке не мало свого водопроводу. У зв’язку з погодними умовами останніх років, засушливі літа, в криницях почала зникати вода і виникла необхідність зробити водопровід. Ми провели роботи на суму 769 тисяч гривень, зокрема була реконструйована башта, зробили забір води для пожежогасіння і провели багато інших заходів. Люди очікують продовження цих робіт. У 2018 році завершимо реалізацію проекту і жителі села будуть мати якісну питну воду.

«Бюджет громади зріс майже на 3 мільйони гривень»

– Скільки коштів передбачено на освітню сферу у бюджеті громади на 2018 рік? В яких освітніх закладах планується проведення ремонтних робіт?

– Загалом бюджет громади у порівнянні з 2017 роком зріс майже на 3 мільйони грн., це вдалося за рахунок збільшення доходів громади, а також освітньої та медичної субвенцій. Цьогоріч на освіту перебачено 7 мільйонів 667 тисяч грн і додаткова дотація 2 млн. 35 тисяч грн. У порівнянні з минулим роком маємо додатково мільйон гривень. Ці кошти в основному підуть на виплату зарплати педагогічним працівникам, а решту грошей виділяємо з власного бюджету – це оплата технічного персоналу, енергоносіїв, утримання дитячого садочка, спортивної школи. Окрім цього, галузь культури з 1 січня перейшла у наше підпорядкування. Відповідно з бюджету громади будемо фінансувати музичну школу, всі клубні і бібліотечні заклади, які є на території ОТГ. Будемо далі надавати допомогу дошкільним закладам. До речі, минулого року відкрили першу дитячу дошкільну групу в Садківській школі І-ІІ ст. Спільно з райдержадміністрацією на побажання жителів села вдалося вирішити це питання.

– Яка сума спрямована на розвиток галузі медицини?

– На утримання медичної галузі передбачена державна субвенція у розмірі 2 млн 825 тисяч гривень. Додаткова дотація буде спрямована також в основному на медицину – 2 мільйони 735 тисяч грн. Крім того, у нас є районна лікарня тому будуть виділені кошти з районного бюджету і від Шумської ОТГ.

Затвердили проект щодо будівництва ЦНАПу

– Які плани щодо розбудови інфраструктури у Великодедеркальській громаді на 2018 рік.

– Як я вже зазначив, у нас заплановані проекти по освітній галузі. Окрім цього, очікуємо на виділення коштів Кабінетом Міністрів на розвиток інфраструктури, зокрема 1 млн. 740 тисяч грн. Ці кошти спрямуємо на завершення будівництва водогону у селі Радошівка і проведення капітального ремонту дороги у селі Великі Дедеркали по вулиці Лесі Українки. Крім того, близько 800 тисяч гривень спрямуємо з бюджету громади на проведення ремонтів вуличних доріг по селах ОТГ. Також сподіваємося, що цього року буде можливість зреалізувати проект щодо проведення ремонту дороги Садки-Дедеркали.

– Відомо, що у Великих Дедеркалах планується зведення Центру надання адміністративних послуг.

– Так, це дуже масштабний проект, його загальна вартість майже 5 млн. гривень. Плануємо провести реконструкцію будівлі і відкрити ЦНАП (прозорий офіс). Була виготовлена проектно-кошторисна документація, всі документи були подані в Міністерство соціальної політики. У лютому успішно пройшов захист проекту. У квітні будуть перераховані кошти і ми розпочнемо роботи. Центр надання адміністративних послуг, який плануємо відкрити у Великих Дедеркалах, буде обслуговувати не тільки жителів громади, плануємо залучити також жителів сіл, які на перспективу захочуть увійти до нашої ОТГ, чи просто отримати всі види послуг у нашому ЦНАПі. Загалом близько 12 тисяч населення потрапить в зону обслуговування цього закладу.