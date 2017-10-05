Іван Чайківський: Настав час великих інвестицій в Тернопільську область
Проблему поводження з відходами та збереження довкілля обговорив генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський з представниками української компанії “Waste to Energy Corp.” та їхніми ндійськими партнерами “Kankyo cleantech” і “Нугрін”.
«Сьогодні тема утилізації всіх видів сміття є однією з ключових, коли ми говоримо про екологію в нашій державі. Сортування відходів, їхнє захоронення на полігонах – це напів кроки, бо не вирішують цієї проблеми повністю, – вважає Іван Адамович. – Пропозиція інвестувати в завод, де найсучаснішим методом утилізуватимуть відходи, це інвестиція в екологічно чисте наше майбутнє. Тим більше, що завод перероблятиме всі види відходів, включаючи медичні».
За словами керівника «Агропродсервісу», підприємство ставить найвищі пріоритети у своїй роботі, коли йдеться про збереження довкілля.
Представники інвесткомпаній, в свою чергу, повідомили, що завод, переробляючи сміття, вироблятиме електроенергію та склошлак.
«Потужності заводу розраховані на переробку 100 тон побутових відходів в день і генеруватиме 12-15 МВатт електроенергії в годину. – повідомив Тарас Ковальчук. – Тому ми зацікавлені в надійних партнерах, які продукують відходи та дбають про збереження довкілля».
Сторони висловили сподівання, що після завершення будівництва заводу, продовжать переговори, щоб тісніша співпраця давала взаємовигідні результати.
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