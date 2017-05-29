Іван Чайківський може стати міністром?
Голосування за можливих кандидатів на посаду міністра агрополітики проводять на авторитетному сайті «Агравері».
Як зазначають ініціатори опитування, поки міністерство очолює Тарас Кутовий (хоча його заяву про звільнення уже підписано), проголосувати можна за кандидатури, щодо яких є чутки в пресі.
Одним з тих, хто з’явився в списку та входить в топ-п’ять кандидатів на посаду міністра, є відомий аграрій з Тернопільщини, благодійник та меценат, голова Аграрної партії Тернопільщини Іван Чайківський.
Щоправда, на посаду міністра читачі пропонують і Віталія Скоцика – голову Аграрної партії України, тож Івану Адамовичу буде складно конкурувати з партійним шефом.
Голосування не є репрезентативним, але показує реальний стан справ серед аграріїв України.
Нагадаємо, теперішній Міністр Тарас Кутовий написав заяву на звільнення, яку вже погодив Прем’єр-Міністр В.Гройсман. За окремими чутками, заяву написано через незгоду з політикою поспішного продажу землі, проти чого виступають практично всі аграрії України.
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