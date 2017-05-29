Іван Чайківський може стати міністром?

29/05/2017 Розмір тексту:

Голосування за можливих кандидатів на посаду міністра агрополітики проводять на авторитетному сайті « Агравері ».

Як зазначають ініціатори опитування, поки міністерство очолює Тарас Кутовий (хоча його заяву про звільнення уже підписано), проголосувати можна за кандидатури, щодо яких є чутки в пресі.

Одним з тих, хто з’явився в списку та входить в топ-п’ять кандидатів на посаду міністра, є відомий аграрій з Тернопільщини, благодійник та меценат, голова Аграрної партії Тернопільщини Іван Чайківський.

Щоправда, на посаду міністра читачі пропонують і Віталія Скоцика – голову Аграрної партії України, тож Івану Адамовичу буде складно конкурувати з партійним шефом.

Голосування не є репрезентативним, але показує реальний стан справ серед аграріїв України.

Нагадаємо, теперішній Міністр Тарас Кутовий написав заяву на звільнення, яку вже погодив Прем’єр-Міністр В.Гройсман. За окремими чутками, заяву написано через незгоду з політикою поспішного продажу землі, проти чого виступають практично всі аграрії України.