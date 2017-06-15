Іван Чайківський: “Мешканці Тернопільщини висловилися проти “дикого” продажу землі”

15/06/2017 Розмір тексту:

Майже 120 тисяч підписів проти запровадження ринку сільськогосподарських земель в сучасних політичних та економічних умовах зібрали мешканці Тернопільщини. Загалом проти “дикого” продажу землі висловилися понад 3 мільйони українців.

“Ми вимагаємо завершити АТО та відновити кордони держави Україна, як це передбачено в Конституції. І сьогодні ми маємо економіку країни з мертвого місця підняти, вивести ВВП хоча би на середній рівень і після цього можна відкривати ринок землі”, – вважає відомий аграрій Іван Чайківський.

За його словами, Україна сьогодні не готова ні політично, ні економічно торгувати чорноземом, бо ні дрібні фермери, ні більші аграрні підприємства не мають змоги купити земельні наділи. Це, в свою чергу, призведе до купівлі українського чорнозему олігархами, які не працюють на землі, або ж до купівлі с/г земель іноземцями.

“Саме тому в Польщі припинили торгувати землею, бо побачили, що поляки не платоспроможні і всі польські чорноземи скуповують німці”, – пояснює Іван Чайківський.

Тернополяни доводили свою позицію під стінами Верховної ради України, де взяли участь в мирній акції та проголосували за резолюцію до Парламенту зупинити процес запровадження ринку землі до повного завершення земельної реформи в інтересах українців та українського аграрного бізнесу.

“Коли ми говоримо про аграріїв та їхню працю, то маємо на увазі і економічну і продовольчу безпеку нашої держави, адже сільгоспвиробники не лише можуть нагодувати всю Європу, але є і основними інвесторами в економіку України валютних ресурсів”, – переконаний пан Чайківський.

Нагадаємо, Уряд нашої держави, відповідно до вимог МВФ, лобіює знаття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.