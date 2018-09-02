Іван Чайківський кинув виклик тернопільським бізнесменам. ФОТО

01/09/2018 Розмір тексту:

За літні канікули відомий в нашій області меценат, голова Аграрної партії Тернопільщини Іван Чайківський власним коштом відновив кабінет хімії Тернопільської школи №17.

Про це він написав у себе на “Фейсбуці”.

“За ці канікули ми повністю оновили клас хімії 17 школи в Тернополі, який не змінювався 44 роки. Може в мої часи він і виглядав сучасним, але теперішнє покоління точно заслуговує вчитися в кращому класі.

Показавши приклад, оцим своїм вчинком я пропоную ще один «челендж» – #Повернися_до_школи“, – написав Іван Чайківський.

“Я хочу, щоб усі випускники всіх українських шкіл, хто має можливість, повернулися до школи. Не в прямому сенсі, звісно, а повернулися обличчям, побачили проблеми та допомогли їх вирішити.

Ми відновили один клас. В масштабах міста – це, звісно, мало. Але якщо кожен випускник зробить щось для школи в міру своїх можливостей, то вже за рік ми наші класи не впізнаємо”. – переконаний відомий меценат.

“Я також хочу, щоб діти, ставши дорослими, ніколи не забували повертатися до школи. Щоб вони пам’ятали одну просту життєву істину: зробили добре вам – не забудь зробити добро іншим.

Тому всім сьогодні бажаю не лише нових знань, але і нових емоцій, які притягуватимуть кожного з нас до школи протягом всього життя”. – вважає пан Чайківський.

До слова, ця школа, яка в наступному році відзначатиме 45-річний ювілей, може похвалитися багатьма відомими сьогодні випускниками.