Італієць потрапив в аварію на Тернопільщині

11/01/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 9 січня на Теребовлянщині.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці, за межами населеного пункту смт. Дружба, водій автомобіля «TOYOTA COROLLA» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

В результаті такого маневру він врізався у дві іномарки – «BMW-3», яким керував громадянин Італії, та у «CHEVROLET AVEO» за її кермом перебував житель Чортківського району.

Водії даних автомобілів за меддопомогою не зверталися. Проте з тупою травмою живота та грудної клітки, а також із переломом кісток тазу доправили до травматологічного відділення лікарні кермувальника з «TOYOTA COROLLA”.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.