Історія з порятунком військовим дівчини отримала романтичне продовження. ВІДЕО

11/04/2017 0
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У Тернополі військовий врятував дівчину від спроби самогубства.

Молодший сержант став свідком спроби самогубства і, не вагаючись, сягнув у річку, витягнув дівчину з води, надав їй першу допомогу і передав медикам.

Однак на цьому історія не завершилася, а набула романтичних обертів. Детальніше дивісться в сюжеті ТСН.

 

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