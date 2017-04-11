Історія з порятунком військовим дівчини отримала романтичне продовження. ВІДЕО

11/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі військовий врятував дівчину від спроби самогубства.

Молодший сержант став свідком спроби самогубства і, не вагаючись, сягнув у річку, витягнув дівчину з води, надав їй першу допомогу і передав медикам.

Однак на цьому історія не завершилася, а набула романтичних обертів. Детальніше дивісться в сюжеті ТСН.