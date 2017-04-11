Історія з порятунком військовим дівчини отримала романтичне продовження. ВІДЕО
11/04/2017 0
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У Тернополі військовий врятував дівчину від спроби самогубства.
Молодший сержант став свідком спроби самогубства і, не вагаючись, сягнув у річку, витягнув дівчину з води, надав їй першу допомогу і передав медикам.
Однак на цьому історія не завершилася, а набула романтичних обертів. Детальніше дивісться в сюжеті ТСН.
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