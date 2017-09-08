Історія про Тернопіль, озеро і кохання. ВІДЕО

08/09/2017 Розмір тексту:

«Тернопіль – місто, що залишається в серці». Ця фраза стала гаслом нового соціального ролика про наше місто. Відзняв його відомий режисер і кліпмейкер Тарас Химич, а музику написав Андрій Підлужний. Це історія про невеличке галицьке місто із чудовою водоймою, де полюбляють відпочивати місцеві жителі. А ще історія зустрічі і кохання двох молодих людей. До речі, їх головні ролі виконали тернополяни: поліцейський Тарас та фотомодель Анастасія.

– Я подився свіжим поглядом на Тернопіль, – розповідає режисер ролика Тарас Химич. У перший день пішли дивитися місто просто, як туристи. Подумав, що яке буде в мене перше враження те і покажу у ролику. У вас є водойма, яка об’єднує Тернопіль, тернополян і дуже знакова, тому що в інших містах цього немає. Яка б архітектура не була, люди влітку хочуть до води, хочуть простору. Я собі уявив, що влітку відпочиваю біля водойми, катери, люди щасливі, доріжки – все як у Польщі чи іншій європейській країні. І вирішив зробити такий легкий ролик, який не буде концентрувати увагу на історії, інших важливих речах, а на відпочинку. Люди приїжджають сюди, щоб побачити позитив і ми постаралися ту атмосферу передати. І звичайно, це історія знайомства, кохання. Це класично, просто, але це сталося в Тернополі. Про це ролик, який запрошує туристів, щоб вони просто відпочили в Тернополі, приїжджали в це невелике місто, яке є класичним європейським містом, де можна відпочити. Вийшов такий легкий ролик, який дарує людям добрий настрій.

Створювали проморолик на замовлення міської ради. Чому вирішили скористатися послугами професійного режисера розповів представник «Гільдії рестораторів Тернопілля» Олег Макогін.

– Коли хочемо щось створити для міста, то маємо два шляхи: можемо організувати конкурс, виділити невеличкий бюджет і розраховувати на те, що багато митців захочуть взяти у ньому участь, а ми виберемо найкраще і отримаємо результат, який хотіли, – каже Олег Макогін. – Мені здається, що багато таких прикладів в інших галузях потерпіли фіаско. Через те ми на нараді, коли ініціювали створення соціального ролика для Тернополя, вирішили піти іншим шляхом: запросити найкращих режисерів, виділити таку суму грошей, яка необхідна для того і створити те, що нам би було приємно дивитися і таку роботу, яку ми хочемо, щоб бачили про наше місто інші.

Якщо сам ролик творив львів’янин, то музику до нього писав тернополянин.

– Мене запросив Тарас написати музику, – говорить Андрій Підлужний, композитор, співак. – З ним ми знайомі ще з 90-х років, а тепер разом працюємо над фільмом «Король Данило Галицький». Творилася музика у традиційному складі: я і Андрій Гураль – два учасника гурту «Нічлава». Насправді не було нічого складного, адже це місто в якому я народився і живу. Завдяки керівникам міста, рестораторам, воно набуває нових обрисів, розвивається, у нас, наприклад, страшенно смачно у будь-якому закладі, різноманітні фести – це також відповідний рівень. Атмосфера оновлення, такої сучасності і навіяла дивовижні, своєрідні, сучасні ритми, які були впроваджені у роботу.

Цей ролик направлять у Національну раду телебачення і радіомовлення. Якщо там підтвердять, що це соціальний ролик, тоді його будуть розміщувати на центральний каналах телебачення. У міській раді сподіваються, що вже з початку наступного року його можна буде побачити на багатьох телеканалах.

Ольга Трач

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