Істерія окремих депутатів щодо легітимності сесії міськради виявилася мильною бульбашкою. Документ

07/06/2017 Розмір тексту:

Після провальної спроби у черговий раз зірвати роботу сесії міської ради 2 червня окремі депутати почали справжню істерію у соцмережах щодо того, що сесія була нелегітимна. Як доказ вони наводять факт, що у залі міської ради було зареєстровано лише 21 депутат та міський голова. І що міський голова не має права вважатися обраним представником міської ради. Тому більшості у залі не було. Насправді у Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко визначає, що міський голова має право голосувати і його голос враховується як і голоси рядових депутатів.

Даємо слово правникам.

Що ж говорить закон

Згідно з вимогами частини п’ятої статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка визначає правовий статус сільського, селищного, міського голови, передбачено, що на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Одночасно, порядок прийняття рішень встановлено частиною другою статті 59 вказаного Закону, якою визначено, що рішення ради приймається на її пленарному засіданні.

При цьому, необхідно враховувати, що при встановленні результатів голосування сільський, селищний, міський голова включається до загального складу сільської, селищної, міської ради, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і при голосуванні його голос також враховується.

Отже, рішення Тернопільської міської ради прийняті з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Що говорять юристи Асоціації міст України

Асоціація міст України як державний орган слідкує за дотриманням законодавства під час роботи місцевих рад. Юристи АМУ дали відповідь на запит чи правомочна була сесія міської ради і чи мав право голосувати міський голова (див. Документ).

Загальний склад Тернопільської міської ради складає 42 депутата. Правова позиція Асоціації міст України базується на положенні частини 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до цього закону, сесія є правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У випадку міської ради Тернополя – це 22 депутати.

При цьому:

Відповідно до частини 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», при встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова і враховується його голос.

Для прийняття рішень за умови участі у голосуванні міського голови необхідно, щоб за рішення проголосував 21 депутат міської ради Тернополя.

Відповідно рішення, підтримані щонайменше 21 депутатом та міським головою Тернополя є законне і правомочне.

На завершення АМУ підсумовує:

Законодавець наділив міського голову правом голосу на засіданнях міської ради нарівні з депутатами саме для того, щоб забезпечити прийняття радою рішень при поділі голосів депутатів 50 на 50.

Таким чином, юристи та експерти Асоціації міст України поставили крапку у дискусії, чи була сесія 3 червня правомочною. Так була. І було б дивно, якби міський голова Тернополя, за якого проголосувало 60 %, не мав права голосувати у міській раді.

Нагадаємо, 2 червня 2017 року відбулася XV сесія Тернопільської міської ради.

Станом на 10:00 у сесійному залі зареєструвалися депутати з фракцій «Свобода», «Батьківщина», Громадянська позиція, «Народний контроль» та Радикальної партії. Були відсутні на сесії депутати з фракції «Об’єднання «Самопоміч»« та БПП «Солідарність».

Всі спроби окремих депутатів зірвати сесію за сценарієм 24 квітня та 12 травня провалилися. Депутати, які мали бажання працювати на користь громади, а не мітингувати, отримали таку можливість.

Міська рада Тернополя ухвалила важливі для міста рішення. Деякі з них можна назвати життєво важливими не лише для Тернополя, а й для України. Депутати внесли зміни у програму фізичної культури та спорту. Були ухвалені зміни до бюджету, виділені кошти на дитячі садочки. Прийнято рішення про фінансування водної арени, затверджена програма Турбота. Також розглянули господарські питання, які стосуються буденних проблем простих тернополян.

Прийнято звернення до Президента та Верховної Ради про заборону продажу землі та звернення про ринок електроенергії щодо недопущення підвищення цін.

Таким чином, XV сесія Тернопільської міської ради стала однією з найважливіших та найпродуктивніших за всю теперішню каденцію.

Віра Сотник, ternopil.te.ua