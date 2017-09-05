Ісландія – Україна: яничари нам не пара, ну а з вікінгами як?

05/09/2017 Розмір тексту:

Сьогодні збірна України зустрінеться в Ісландії з командою цієї острівної держави.

Лише два повноцінні дні після матчу з Туреччиною ніби й замало для того, щоб позбутися тягаря втоми, але й водночас недостатньо, щоб випарувалася ейфорія після здобутої перемоги в Харкові. А вона, тобто ейфорія, в розумній дозі допомагає набути впевненості у власних силах. Чи стане вона вагомим фактором проти злих після невдачі у матчі з Фінляндією ісландців? Феномен несподіваного злету цієї зовсім не футбольної ще в недалекому минулому країни є доволі цікавим і загадковим. Коли світловолосі й понурі на вигляд нащадки вікінгів вийшли з групи і дали принизливого “щигля” по носі у 1/8 Євро-2016 самим англійцям, футбольний світ почав ставитися до них з належною повагою. Вони здобули її так, як уже згадані їхні пращури: силовим натиском, впертістю і непоступливістю в боротьбі на кожному клаптику поля, вмінням скористатися найменшими шансом, який дарує гра. Та й ціна, яку заплатив “Евертон” за Г.Сігурдсона (45 млн фунтів), свідчить, що і з кваліфікацією у нього і його партнерів проблем немає. Без сумніву, що всі ці якості вкупі з підтримкою аудиторії мають прислужитися сьогодні ісландцям на їхньому вітровійному острові. Щодо збірної України, то, за словами А. Шевченка, його команда хоч і побоюється кутових, штрафних і аутів у виконанні суперника, але намагатиметься грати у свій футбол. Будемо сподіватися, що він в українців вийде ефективнішим, ніж у турків і хорватів, які залишали Ісландію не лише без очок, а й без забитих м’ячів. Ось які прогнози дають на матч Ісландія – Україна тернопільські футбольні “оракули”:

Михайло Зубик, представник Нацради з питань ТБ і радіо – 1:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 0:1

Ярослав Вівчарук, заст. нач.облуправління водних ресурсів – 1:1

Олександр Остапчук, директор школи-ліцею №6 ім. Н.Яремчука – 0:1

Вільям М.Джонс, британський підданий – 1:0

Денис Лучка, заст.редактора “Нової тернопільської газети” – 1:1

Джуніор, студент з Гани – 0:2

Зливи голів на стадіоні, назву якого годі запам’ятати (“Лаугар…- і так далі), як бачимо, ніхто не передбачає. Переважає очікування впертого двобою з невеличким “креном” на користь збірної України. Лише наш африканський гість “розщедрився” на соліднішу перемогу команди А.Шевченка.

Ігор Дуда