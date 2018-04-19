Інвентар на 350 тисяч гривень передало ФГ «Гадз» школам на Бучаччині

Відтепер діти Трибухівської та Пишківецької шкіл навчатимуться у покращених умовах, адже як розповів заступник голови ФГ «Гадз» Олег Грицак, на виділені кошти були закуплені та передані предмети умеблювання навчальних класів та учительських.

– Ми передали різний інвентар: парти, дошки, стільці, стенди, шафи. Тобто все для оснащення класів та учительських. Це важливо, оскільки діти – це наше майбутнє. Ми повинні їм допомагати. Загалом наше господарство знаходиться на території Трибухівської ОТГ. Підтримка різноманітних соціальних проектів та допомога громаді важлива як для нашого керівника, так і для нашого колективу. В даному випадку до нас звернулись за допомогою, ми завжди стараємось відгукуватись, особливо, коли мова йде про дітей. Чим кращі умови для навчання в них будуть, тим розумнішу націю ми матимемо, – поділився Олег Іванович.

До слова, крім того, що підприємства відомого аграрія та мецената Петра Гадза кожного року долучаються та допомагають реалізовувати різноманітні соціальні проекти в громаді, вони на 60% наповнюють і бюджет ОТГ за рахунок податків від діяльності.