Інвентар на 350 тисяч гривень передало ФГ «Гадз» школам на Бучаччині
Дві школи Трибухівської об’єднаної територіальної громади, яка знаходиться на території Бучацького району, отримали інвентар на загальну суму 350 тисяч гривень від Фермерського господарства «Гадз».
Відтепер діти Трибухівської та Пишківецької шкіл навчатимуться у покращених умовах, адже як розповів заступник голови ФГ «Гадз» Олег Грицак, на виділені кошти були закуплені та передані предмети умеблювання навчальних класів та учительських.
– Ми передали різний інвентар: парти, дошки, стільці, стенди, шафи. Тобто все для оснащення класів та учительських. Це важливо, оскільки діти – це наше майбутнє. Ми повинні їм допомагати. Загалом наше господарство знаходиться на території Трибухівської ОТГ. Підтримка різноманітних соціальних проектів та допомога громаді важлива як для нашого керівника, так і для нашого колективу. В даному випадку до нас звернулись за допомогою, ми завжди стараємось відгукуватись, особливо, коли мова йде про дітей. Чим кращі умови для навчання в них будуть, тим розумнішу націю ми матимемо, – поділився Олег Іванович.
До слова, крім того, що підприємства відомого аграрія та мецената Петра Гадза кожного року долучаються та допомагають реалізовувати різноманітні соціальні проекти в громаді, вони на 60% наповнюють і бюджет ОТГ за рахунок податків від діяльності.
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