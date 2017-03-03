Інтрига дня: чи зможе Барна приборкати обласних депутатів?

03/03/2017 Розмір тексту:

3 лютого вперше у цій каденції обласної ради події в сесійній залі можуть піти не за сценарієм голови Тернопільської ОДА Степана Барни.

За ініціативи фракцій, що представляють опозиційні до вертикалі Порошенка партії, у порядок денний внесені відверто неприйнятні для партії влади політичні звернення.

Коаліція Барни “розвалиться” через політику?

У той час, як Порошенко з Гройсманом переконують суспільство, що всі закиди опозиції – це інспірована Кремлем спроба розхитати ситуацію, а блокада торгівлі з Донбасом – підриває енергетичну систему України, обласний парламент може прийняти кардинально протилежні доктрині Банкової рішення.

Цікаво, що до цього часу Барні вдавалося повністю контролювати ситуацію в обласній раді. Голова ОДА дозволяв собі навіть вальяжно пропускати голосування за важливі господарські питання. До владної коаліції, яка обрала головою облради представника БПП, вдалося втиснути “Батьківщину”, “Самопоміч” та інші потенційно небезпечні для влади партії, залишивши за бортом “Свободу”. Водночас влада робила все, щоб “Батьківщина”, “Свобода” та “Самопоміч” воювали між собою, вдало стравлюючи їхні інтереси та амбіції. До пори до часу це вдавалося.

Вітер перемін

Аж поки не грянула блокада торгівлі з окупованими територіями, у якій активну участь бере тернопільська “Самопоміч”. Заступник голови облради Любомир Крупа, побувавши на одному з редутів, записав резонансне відеозвернення до керівництва області. Це стало спусковим механізмом, яке зарухало політичні процеси в обласній раді.

Досвідчені у політичних інтригах “Батьківщина” і “Свобода” зрозуміли, що є шанс перехопити у БПП важелі впливу в облраді. До того ж громадська думка явно не на боці влади. Сумарно у трьох фракцій 29 голосів, але якщо додати потенційно опозиційні фракції гриценківців та добродомовців, то можна сподіватися спокійно провести потрібні рішення.

На кого розраховує Барна

Однак це гола теорія. У команді Барни є достатньо людей, щоб спробувати переграти ситуацію. В першу чергу, це “права рука” обох голів – Іван Бабійчук. Політичний ад’ютант Барни добре знайомий з практикою, яку застосовували за попередньої влади. Не виключено, що з потенційними “консервами” у складі різних фракцій до пізньої ночі проводилися душевні та застільні розмови. Тому у декого з депутатів сьогодні під час розгляду політичних питань можуть виникнути невідкладні справи. Відкрито підтримати владу у цій ситуації можуть лише “радикальні” та, можливо, “укропівські” сателіти, які можуть грамотно відволікти та переключити увагу. Наприклад, для створення шумової завіси та відволікання уваги в сесійний зал вноситься питання “львівського сміття” на території області. Ляльководи партії влади у такий спосіб хочуть знову “розвести” потенційних союзників по різних боках, спровокувати між ними скандал.

У будь-якому випадку 3 березня для місцевої команди Порошенка стане серйозним тестом на вміння працювати в форс-мажорних умовах.