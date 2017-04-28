У Тернополі водія-нечупару змусили прибрати дорогу. ФОТО

28/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні виписали штраф водію за забруднення проїзної частини.

Патрульні поліцейські помітили автомобіль КамАЗ, який під час руху забруднив проїжджу частину. Подія трапилася 26 квітня, близько 12-ї години, на вулиці Бродівській.

На правопорушення інспектори відреагували миттєво. На нього склали протокол за забруднення дорожнього покриття (ст.139 ч.1 КУпАП). Суд вирішуватиме, яку відповідальність понесе порушник. Передбачено статтею або штраф 340 гривень, або громадські роботи.