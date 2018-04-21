Іноземні студенти на благодійному концерті збиратимуть кошти для дітей Тернопільщини. ВІДЕО

21/04/2018 Розмір тексту:

Вчора іноземні студенти анонсували на Театральному майдані благодійний концерт, який відбудеться сьогодні, 21 квітня о 12.00 в актовій залі адміністративного корпусу ТДМУ.

Під час акції, що відбулася на Театральному майдані, студенти співали відомі композиції та танцювали під популярні хіти, повідомляє Терен.

Сьогодні ж під час концерту студенти збиратимуть кошти для дітей з хронічними захворюваннями, в основному муковісцидоз та цукровий діабет.