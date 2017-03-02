Інновація від Надала: офіційно працюєш в Тернополі, але не маєш прописки – плати за лікарню, дитячий садок і школу!
Незабаром роботяги Тернополя, котрі офіційно працевлаштовані і наповнюють міський бюджет, але прописані за місцем проживання в ближніх селах, будуть змушені платити чималі гроші за гарантовані конституцією безкоштовні послуги.
За активним наполяганням мера-свободівця відповідне рішення «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» прийняли під час останній сесії ТМР.
Напевне, таким оригінальним способом міський очільник Тернополя пробує переконати селян об’єднатись з столицею області.
За освітні послуги в місяць за одного учня територіальні громади, або інші органи місцевого самоврядування повинні сплачувати:
– за дошкільні навчальні заклади – 1215 грн;
– за позашкільні навчальні заклади – 329 грн;
– ПТУ – 1690 грн;
– дитячо-юнацькі спортивні школи – 711 грн;
– школи естетичного виховання – 1151 грн.
Вартість медичних послуг:
– за ліжко-день в стаціонарі – 329 грн;
– денний стаціонар – 71 грн;
– перебування в пологовому будинку – 741 грн;
– за відвідування лікаря поліклініки вузької спеціалізації – 43 грн;
– відвідування лікаря первинної медико-санітарної допомоги – 35 грн;
– відвідування лікаря стоматолога – 43 грн.
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Коментарі (1)
Депутат02/03/2017
Конституція України – Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
Проте розумію що у пана Надала та у його депутатського складу яких він має за фантоші є власна Конституція України. Ок. Тоді заберіть собі у місто смітник з Малашівців, собачатник з Дичкова, дачні кооперативи по всій області з жителями м.Тернопіль та багато інших цікавинок. І на десерт пане мер Ви як фаховий податківець поверніть ПДФО усім працюючим у м.Тернопіль за місцем прописки, адже платник податків у м.Тернопіль котрий працює проте проживає та прописаний у м.Збараж волоче з собою дитину в садочок чи то в школу до Тернополя о 7 годин ронку не через прихіть а по необхідності. Панове міські депутати приймаєте необдумані рішення читайте Конституцію України не хочете тоді Біблію, не поможе переходьте на Коран.