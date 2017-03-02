Інновація від Надала: офіційно працюєш в Тернополі, але не маєш прописки – плати за лікарню, дитячий садок і школу!

02/03/2017 Розмір тексту:

Незабаром роботяги Тернополя, котрі офіційно працевлаштовані і наповнюють міський бюджет, але прописані за місцем проживання в ближніх селах, будуть змушені платити чималі гроші за гарантовані конституцією безкоштовні послуги.



За активним наполяганням мера-свободівця відповідне рішення «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» прийняли під час останній сесії ТМР.

Напевне, таким оригінальним способом міський очільник Тернополя пробує переконати селян об’єднатись з столицею області.

За освітні послуги в місяць за одного учня територіальні громади, або інші органи місцевого самоврядування повинні сплачувати:

– за дошкільні навчальні заклади – 1215 грн;

– за позашкільні навчальні заклади – 329 грн;

– ПТУ – 1690 грн;

– дитячо-юнацькі спортивні школи – 711 грн;

– школи естетичного виховання – 1151 грн.

Вартість медичних послуг:

– за ліжко-день в стаціонарі – 329 грн;

– денний стаціонар – 71 грн;

– перебування в пологовому будинку – 741 грн;

– за відвідування лікаря поліклініки вузької спеціалізації – 43 грн;

– відвідування лікаря первинної медико-санітарної допомоги – 35 грн;

– відвідування лікаря стоматолога – 43 грн.