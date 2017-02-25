Іменну стипендію Петра Гадза отримуватиме обдарований учень Бучацького ліцею

25/02/2017 Розмір тексту:

Освітня реформа в Україні сьогодні покликана розвивати учнівство, сприяти розвитку талантів та інтелектуальних задатків дітей. Практично кожна школа має ким гордитися. Гордістю Бучацького ліцею є дев’ятикласник Тарас Пиндиківський, який цікавиться точними науками та інформаційними технологіями.

– Тарас Пиндиківський є відмінником навчання, – розповідає про випускника директор ліцею Галина Омелянівна Михайлів. – За результатами навчання і першого семестру в 9 класі, і за попередній рік у нього середній бал становить 12. Тарас є переможцем і призером районних олімпіад. На районному етапі олімпіад з фізики, інформатики, інформаційних технологій зайняв перші місця, з математики друге. І вже є переможцем обласних олімпіад з фізики (2-ге місце) та інформаційних технологій (3-тє місце). Це унікальна дитина.

Галина Омелянівна розповідає, що Тарас дуже відповідальний і старанно готується до кожного уроку. Навіть якщо їх сім, він бездоганно підготовлений до кожного. Крім того, займається науково-дослідницькою роботою.

– У 2015-2016 навчальному році Тарас став призером конкурсу захисту науково-дослідницької роботи Малої академії наук з математики, де зайняв 2 місце.

Аби ще більше мотивувати учня вчитися та допомогти йому у цьому, директор ліцею звернулася до голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петра Гадза.

– Я звернулася із проханням до Петра Івановича, щоб, якщо можливо, надати учню Бучацького ліцею допомогу – іменну стипендію Петра Івановича Гадза, – зазначила пані Галина. – Петро Іванович задовільнив прохання. І, починаючи з січня впродовж 2017 року, Тарас Пиндиківський буде отримувати стипендію в розмірі 850 гривень. Це було баченням Петра Івановича – саме такий розмір стипендії.

– Така дитина дійсно вартує допомоги – талановита, здібна, старанна, наполеглива, – переконаний Петро Гадз. – Вважаю, обдарованих дітей треба підтримувати у всьому, і фінансово у тому числі. Щоб діти бачили, що праця і знання в Україні цінуються і винагороджуються, щоб був стимул розвиватися і в майбутньому творити на благо України.