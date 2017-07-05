Ігор Комендат: Ключовою метою нашої співпраці має стати зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів

05/07/2017 Розмір тексту:

Про актуальні питання діяльності Кременецької об’єднаної державної податкової інспекції, координацію спільних заходів, спрямованих на виявлення та залучення наявних резервів додаткових надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів, вирішення проблем легалізації землі та заробітної плати обговорили нещодавно у Кременці під час кущової наради начальника Головного управління ДФС в області Ігоря Комендата, голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни та керівників райдержадміністрацій, районних рад, об’єднаних територіальних громад Кременецького, Збаразького, Підволочиського, Лановецького та Шумського районів.

За словами керівника фіскального відомства області Ігоря Комендата, у цьому році в цілому по Кременецькій ОДПІ спостерігаються високі темпи росту дохідної частини місцевих бюджетів (150%) при середньообласному показнику 140,4%. Якщо говорити про загальну суму доходів місцевих бюджетів Кременецького, Збаразького, Підволочиського, Лановецького та Шумського районів, контроль за справлянням яких покладено на ДФС, то впродовж першого кварталу вона склала понад 200 млн грн, що на 66,8 млн грн більше відповідного періоду минулого року.

«Незважаючи на той факт, що у районах забезпечено виконання показника запланованих доходів, податкова база освоєна далеко не в повному обсязі. Базовими доходами для місцевих бюджетів на сьогодні є ПДФО, єдиний податок, майнові податки та акцизний податок з роздрібного продажу. Тому основну увагу слід акцентувати на освоєння резервів цих платежів», – додав Ігор Юлійович.

Під час наради учасники обговорили й проблемні питання щодо легалізації ринку підакцизних товарів, заробітної плати та плати за землю. Найбільш актуальним було й питання щодо встановлення оптимальних ставок податків, затверджених місцевими радами.

Окрім цього, присутні визначили шляхи покращення умов для розвитку підприємництва в районах, підвищення ефективності використання земель сільськогосподарськими товаровиробниками, і збільшення від них податкових платежів, а також внесли пропозиції щодо пошуку резервів для розширення бази оподаткування та протидії тіньовій зайнятості населення у районах.

«Ефективність бюджетного процесу залежить від ролі та відповідальності усіх учасників – починаючи з планування, встановлення і затвердження ставок, поточного адміністрування і закінчуючи контролем за повнотою та своєчасністю сплати належних сум податків і зборів. Тому кожному із них треба проявити принципову позицію при виконанні своїх функцій та повноважень», – підсумував очільник Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області