Ігор Гуда виконав обіцянку: на дальньому пляжі тернопільського ставу новенькі тренажери

23/05/2017 Розмір тексту:

Тернополяни вже тренуються на новому спортивному майданчику, який встановив фундатор благодійного фонду «Твори добро», генеральний директор «Креатор-Буд» Ігор Гуда. Тренажери розташовані на Дальньому пляжі в Тернополі просто неба. Займатись там можуть всі охочі.

Підприємець та меценат обіцяв встановити тренажерний майданчик, коли розпочиналась робота над дорогою. Нагадаємо, дорогу до Дальнього пляжу, яка роками була у жахливому стані, відремонтували минулоріч завдяки спільним зусиллям міської ради та декількох підприємців, які долучились фінансово. Доклався до фінансування й Ігор Гуда. Дальній пляж є єдиним офіційним сертифікованим місцем відпочинку тернополян. Тут повністю створено санітарні умови для безпечного купання – завезений пісок, постійно проводяться заміри води санстанцією, а також працює рятувально-водолазна служба. Купатись в інших місцях не дозволено, за межами сертифікованих місць люди наражають себе на смертельну небезпеку. Водночас дістатись до Дальнього пляжу було вкрай важко.

Зараз тернополяни з приємністю прогулюються відремонтованою дорогою, на Дальній пляж йдуть сім’ями, часто можна побачити велосипедистів, бігунів, любителів здорового способу життя. Зараз чимало тернополян зможе з користю проводити час на свіжому повітрі, займаючись на тренажерах, водночас, милуючись ставом.

— Говорячи про майбутнє України, ми повинні розуміти, що здоров’я наших рідних, близьких, наших дітей, це найважливіше. Ми щодня переконуємось в тому, що в «здоровому тілі — здоровий дух», бо тільки тоді, коли почуваємо себе повними сил, можемо досягати успіху в роботі, в бізнесі, в державницьких справах. Важливо завжди підтримувати свій організм в тонусі, заняття різними видами рухової активності — це примха, не забаганка, а необхідність. Саме від доброго здоров’я і самопочуття залежить майбутнє української нації, — зазначає Ігор Гуда.

Вуличні тренажери, які розташовані на Дальньому пляжі — антивандальні. Схожі тренажери влада міста встановила в різних мікрорайонах Тернополя. Всі вони користуються популярністю серед містян: на них займаються і діти, і молодь, і навіть літні люди.

Нагадаємо, що директор компанії «Креатор-Буд» завжди підтримував розвиток спорту і здоровий спосіб життя, тому постійно допомагає спортивним школам, підтримує молодих футболістів, надає фінансову допомогу для проведення спортивних дійств. Ігор Гуда й сам професійно займався футболом, але пішов з великого спорту через травму. Втім, це не заважає йому грати у команді “Ветеран – Креатор-Буд» на професійному рівні та підтримувати молодих спортсменів