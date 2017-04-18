Ігор Гуда та волонтери УГКЦ розвозили Великодні паски потребуючим. ВІДЕО

18/04/2017 Розмір тексту:

Найбільше свято усіх християн – Воскресіння Господнє. Світлий день у який радісно вітаємо один одного словами Христос Воскрес.

Напередодні Великодня засновник благодійного фонду «Твори добро» Ігор Гудаза підтримки Тернопільсько-ЗборівськоїАрхиєпархії УГКЦ, з благословення Архиєпископа і Митрополита Василія Семенюка організували акцію «Великодня паска потребуючим». Понад дві тисячі нужденних, серед яких військовослужбовці, одинокі літні люди, діти з особливими потребами, малозабезпечені, інваліди, з усієї Тернопільщини отримали великодні дарунки. Меценат та підприємець, генеральний директор компанії Креатор-Буд» Ігор Гуда закупив усе необхідне для випечення та пакування святкових пасок. Засновник благодійного фонду переконаний, ці запашні гостинці, випечені з душею у петриківському геріатричному пансіонаті принесуть радість кожному потребуючому.

Ігор Гуда – засновник благодійного фонду Твори добро»

– Важливо, щоб у цей особливий період, – зазначає засновник благодійного фонду «Твори Добро», – серця кожного з нас наповнювались духовною радістю і воскресала у наших душах любов до ближнього . У світлий день Воскресіння нехай кожен відчує себе незабутим і потрібним, – побажав Ігор Гуда.

Паска – це символ життя, і кожен з нас, особливо у ці дні має пам’ятати, що поруч є люди – одинокі, знедолені, Вони чекають на добре слово, на щиру посмішку, на символічний дарунок, переданий з рук у руки.

Одинокі літні жінки та чоловіки посміхаються і радіють гостям.

Пані Ольга, мешканка геріатричного будинку

– Дякуємо пану Ігорю, щоб він прийшов ще на другий рік до нас. Дай Господи йому здоров’ячка, щастячка і многая літ прожити, – від імені одиноких пенсіонерів подякувала меценату пані Ольга, мешканка геріатричного будинку, що знаходиться у с. Саранчуки.

Напередодні Великодня Ігор Гуда та представники волонтерського руху при Тернопільсько-ЗборівськійАрхиєпархії УГКЦ відвідали з подарунками дітей з вадами здоров’я, дітей з малозабезпечених та проблемних сімей. Великодні гостинці відвезли також військовослужбовцям нацгвардії та 44-ї артилерійської бригади.