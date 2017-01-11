Ігор Гуда: “Рік Божого милосердя завершився, але добрі справи мають тривати!”

11/01/2017 Розмір тексту:

20 листопада Папа Франциск урочисто зачинив Святі двері базиліки Святого Петра, що були відкриті з нагоди Року Божого милосердя. “Рік Божого милосердя завершився, але милосердя має тривати”, — каже відомий тернопільський підприємець та меценат Ігор Гуда. На його думку, добрі справи мають бути системним явищем, а не лише епізодичною благочинністю, яка не породжує справжньої відповідальності.

Нещодавно Синод Української Греко-Католицької церкви затвердив стратегію соціального служіння та проголосив наступний рік Роком соціального служіння. “Господь заповідає нам виходити назустріч тим, хто відчуває потребу в нашій допомозі”, — йдеться у Посланні ієрархів церкви. Філософія соціального служіння передбачає допомогу саме тим людям, які потребують. Також церква просить не забувати осіб, які не є бідними за своїм статусом, але у них трапились якісь тимчасові труднощі: втрата здоров’я, вимушена міграція тощо.

У 2017 році УГКЦ планує відродити практику Суспільних соціальних днів, запроваджену митрополитом Андреєм Шептицьким в 1939 році. У їх рамках будуть проводитися просвітницькі та благодійні заходи.

— На мене велике враження справили дороговкази нашого праведного митрополита Андрея Шептицького, — розповідає Ігор Гуда. З благословіння митрополита серед українців поширилася допомогова філософія. В окупаційні часи українці вижили завдяки взаємодопомозі та вірі. Зараз також наш народ переживає нелегкі часи. На сході країни точиться війна з російськими окупантами. Наш спільний обов’язок — опіка над родинами героїв, які захищають Україну зі зброєю в руках. У країні також з’явилося багато вимушених переселенців, які потребують підтримки. Чимало громадян відчувають матеріальні труднощі через зростання цін і тарифів. Тому активна частина суспільства, тобто ті, що мають змогу заробляти, повинні чинити так, щоб допомогти людям подолати скруту, — вважає Ігор Гуда.

Тернополянин закликав колег-підприємців активно долучатися до справи соціального служіння та реалізації суспільно-важливих соціальних проектів.

Довідка:

Філософія компанії “Креатор-Буд”, яку очолює Ігор Гуда, передбачає турботу про тих, хто потребує. В 2016 році підприємець передав коштовне ендоскопічне обладнання для онкодиспансеру, організував ремонт у школі для дітей з особливими потребами, здійснив ряд благодійних проектів у геріатричних установах Тернопільської області.