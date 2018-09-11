“Ідея, за яку померли борці за волю України – перемогла!” – Михайло Головко на освяченні символічної могили воїнів УПА на Збаражчині

11/09/2018 Розмір тексту:

У полі неподалік села Бодаки на Збаражчині освятили каплицю і відновлену символічну могилу воїнів УПА. У червні 1944 року радянські солдати вбили на цьому місці майже пів сотні патріотів.

На перший погляд – це звичайне поле. І, якби не старожили, можливо, ніхто б не дізнався історію українських повстанців, що віддали 48 життів під час несподіваної засідки ворога неподалік села Бодаки Збаразького району. У пам’ять про героїв, чиї тіла так і не знайшли для перепоховання, за підтримки народного депутата України від партії ВО «Свобода» Михайла Головка, тут спорудили каплицю і відновили символічну братську могилу.

«Цей храм нехай буде не просто стояти на цьому місці, а нехай буде місцем молитви, місцем паломництва усіх справжніх патріотів. Усіх тих, хто пам’ятають наших борців за волю України. Хай кожен поспішить сюди помолитись за упокій їхніх душ,» – зазначив Архієпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ Київського патріархату Владика Нестор.

Усі присутні на молебні мали можливість побачити, який страшний бій відбувся тут у червні 1944-го. Сорок вісім патріотів віддали життя через одного зрадника. Учасники Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» підготували реконструкцію історичних подій.

«Не в сорокових роках минулого століття, але в перспективі, їхня жертва мала сколихнути націю. Нація мала прокинутися і зрозуміти, що вона в решті решт є господарем на своїй Богом даній землі. Що не має терпіти жодного окупанта, щоб ніякий ворог не ступав на святу українську землю. І їхня жертовність спонукала, що та ідея, за яку вони померли – вона перемогла. Бо не ні Рейху, ні радянського Союзу, але є Україна,» – каже народний депутат України від партії ВО «Свобода» Михайло Головко.

І, хоча нам не відомі імена цих героїв, їх жертовність і любов до рідної землі назавжди вписана в історію визвольної боротьби нашої держави.

«Ці хлопці, яких ми зараз вшановуємо, це є приклад, орієнтир самопожертви, відданості, любові до своєї землі, віри в Україну, віри в Бога, віри в велику Українську ідею, що на цій землі таки постане Українська держава з українською владою, де українець себе буде відчувати заможним, зможе плекати свої сім’ї і не думати, як покинути цю землю,» – вважає голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.