“Ідеї Майдану ще не перемогли”, – батько героя Небесної сотні

23/02/2017 Розмір тексту:

Сотні тернополян зібралися біля пам’ятника Небесній Сотні. Люди поклали квіти до монумента і вшанували загиблих хвилиною мовчання. Священнослужителі закликали жителів краю молитися за мир в Україні.

Шість героїв Небесної Сотні родом з Тернопільщини: Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян. Ці імена залишаться у пам’яті багатьох краян та в історії України.

«Сьогодні знову випробовується незалежність України. І ми не маємо морального права забути про тих, хто загинув за наше майбутнє. Ці імена залишаться у нашій пам’яті. Підтримуймо один одного і молімося за Україну», – відзначив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький (УПЦ КП) Нестор.

Прийшли на урочистості також друзі і рідні Героїв. «Мені хочеться звернутися до українського народу: люди прокиньтеся. Боротьба ще не завершилася. Долучайтеся! Це наша країна. Прикро спостерігати за байдужістю людей. На жаль, ідеї Майдану ще не перемогли. Боротьба продовжується», – відзначив батько Героя Небесної Сотні Ігор Костенко.

Вшанувати героїв прийшло чимало молоді і літніх людей.