І таке буває: в Тернополі чоловік дав на лікування дитини 100 тисяч доларів і попросив його не шукати

27/06/2017 Розмір тексту:

Неймовірний випадок стався нещодавно у Тернополі. Невідомий чоловік дав на лікування дитини 100 тисяч доларів і попросив його не шукати.

Про це у соцмережі повідомив тернополянин Ігор Качмарський.

Він також зазначив, що подібний приклад благодійності у місті – не перший.