І таке буває: в Тернополі чоловік дав на лікування дитини 100 тисяч доларів і попросив його не шукати

27/06/2017 1
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Неймовірний випадок стався нещодавно у Тернополі. Невідомий чоловік дав на лікування дитини 100 тисяч доларів і попросив його не шукати.

Про це у соцмережі повідомив тернополянин Ігор Качмарський.

Він також зазначив, що подібний приклад благодійності у місті – не перший.

Недільна історія.На медичну комісію в Тернополі звернулася жінка за довідкою. Її дитина хворіє на щось серйозне, можлив…

Опубліковано Ігором Качмарським 25 червня 2017 р.

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Коментарі (1)

Oleg

27/06/2017

Незнаю як він ці гроші заробив Але дай йому Боже здоровячка шо так поміг тій дитині

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