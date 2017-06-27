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І таке буває: в Тернополі чоловік дав на лікування дитини 100 тисяч доларів і попросив його не шукати
27/06/2017 0
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Неймовірний випадок стався нещодавно у Тернополі. Невідомий чоловік дав на лікування дитини 100 тисяч доларів і попросив його не шукати.
Про це у соцмережі повідомив тернополянин Ігор Качмарський.
Він також зазначив, що подібний приклад благодійності у місті – не перший.
Недільна історія.На медичну комісію в Тернополі звернулася жінка за довідкою. Її дитина хворіє на щось серйозне, можлив…
Опубліковано Ігором Качмарським 25 червня 2017 р.
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