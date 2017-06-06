І таке буває: тернопільський таксист повернув залишений пасажиром гаманець

06/06/2017 0
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Патрульні повернули тернополянину гаманець, який він загубив.

6 червня, близько 5-ї години ночі, спецлінії 102 надійшов виклик від водія таксі про те, що у своєму автомобілі він знайшов гаманець.

Чоловік розповів охоронцям порядку, що всередині 800 гривень, банківські картки та студентський квиток. Гаманець він передав патрульним, які приїхали до нього на виклик на вулицю Чернівецьку.

Патрульним поліцейським вдалося відшукати власника гаманця, вони передали йому втрачену річ. Хлопець щиро подякував інспекторам за допомогу та оперативну роботу, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

 

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