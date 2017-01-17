Гурт з Тернополя потрапив у півфінал Євробачення

17/01/2017 Розмір тексту:

Оргкомітет конкурсу Євробачення–2017, фінал якого цьогоріч має відбутися у Києві, представив півфіналістів на участь у конкурсі. Всього до півфіналу пройшли 24 учасники, повідомляється на сторінці оргкомітету конкурсу у Facebook.

За право представляти Україну поборються Арсен Мірзоян, Міла Нітіч, Віталій Козловський, AGHIAZMA, «Сальто Назад», Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, «Пающіє труси», Анастасія Прудіус, TAYANNA, DETACH, O.Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик і група LUMIERE, MamaRika, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea та KUZNETSOV.

У п’ятницю, 20 січня, відбудеться жеребкування, в ході якого визначиться порядок виступу артистів під час трьох півфіналів: 4, 11 і 18 лютого. Результати жеребкування будуть опубліковані на сайтах СТБ і «UА: Перший», повідомляє Тиждень.

Перший прямий ефір цаціонального відбору на Євробачення відбудеться з палацу культури «КПІ» 4 лютого, другий – 11 лютого, третій – 18 лютого. Ім’я переможця оголосять 25-го лютого в фіналі відбору. Оцінювати конкурсантів буде Костянтин Меладзе, Джамала і Андрій Данилко.

Нагадаємо, у Євробаченні-2017 візьмуть участь 43 країни. Як повідомлялося, півфінали Євробачення-2017 у Києві заплановано провести 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Квитки коштуватимуть від 20-30 до 100 євро. ​