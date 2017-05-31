Гурман з нахилами митця: мешканець Тернопільщини вкрав тушонку і фотоапарат

31/05/2017 Розмір тексту:

За підозрою у вчиненні крадіжки оперативники Чортківськоговідділу поліції в порядку статті 208 КПК затримали 41-річного жителя села Джуринська Слобідка. Зловмисник викрав з помешкання жительки сусіднього села тушонку та цифровий фотоапарат.

Зі слів потерпілої, крадіжка сталася серед білого дня. Коли жінка пішла на город, хтось через вікно проник до її житлового будинку. Після візиту непроханого гостя з помешкання зникло дев’ять банок м’ясних консервів, цифровий фотоапарат та дві сім-картки. Вартість втраченого потерпіла оцінила у півтори тисячі гривень.

Оперативними заходами правоохоронці вийшли на слід злодія. Зловмисник більшу частину свого життя провів у колоніях за вчинення майнових злочинів. Щойно опинявся на волі – брався за старе. Сьогодні в судах щодо нього розглядається декілька кримінальних проваджень – усі за вчинення крадіжок.

Зловмисникові оголосили підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.