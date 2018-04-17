Хулігани пошкодили дорогезне “Ауді” тернопільської блогерки. ФОТО

17/04/2018 Розмір тексту:

Днями відома тернопільська блогерка Тетяна Пренткович виявила свій автомобіль не зовсім таким, яким його залишила.

Дівчина залишила свій автомобіль марки Audi Q7 на вулиці Кульчицької. Проте коли повернулася, авто було подряпане, пише Терен.

За слова Тетяни Пренткович подряпина була доволі глибока, очевидно, від ключів.

Дівчина звернулася до усіх, хто міг стати свідком події,повідомити їй.