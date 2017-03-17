Хуліган, який напав на депутата міськради, побив ще й поліцейського

17/03/2017 Розмір тексту:

Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків – саме цю статтю порушили правоохоронці Тернополя проти представника однієї з громадських організацій.

16 березня в обласному центрі троє невідомих напали на депутата міської ради та нанесли йому тілесні ушкодження.

На місце бійки одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці намагалися затримали дебоширів. Один з них почав опиратися та наніс тілесні ушкодження працівникові поліції – вдарив кулаком в обличчя.

Усіх трьох правоохоронці все ж доправили в міськвідділ поліції. Як з’ясувалося, молодики – жителі Тернопільського, Зборівського та Монастириського районів 1991-1994 років народження.

Їм інкримінують статтю 296 частина 2 ККУ – хуліганство, вчинене групою осіб.

Одного з них затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловік відповідатиме перед законом за статтею 345 частина 2 ККУ. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

Нагадаємо, вчора у центрі Тернополя молодики побили депутата Івана Сороколіта.