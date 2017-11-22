Художника з Тернополя нагородила Верховна Рада

22/11/2017 Розмір тексту:

Члена Тернопільської обласної організації Національної Спілки художників України – Степана Джуравського відзначив український парламент. Почесну грамоту і відзнаку митцю вручив народний депутат, голова міжфракційної депутатської групи Верховної Ради Роман Заставний.

Символічно, що високу нагороду за свій внесок у мистецьку спадщину краю пан Джуравський отримав до свого 60-річного ювілею.

Додамо, в художній сфері Степан Джуравський працює вже близько 40 років. За цей час його творчий доробок поповнили і меморіальні знаки, і геральдичні композиції, і ландшафтно-паркові об’єкти тощо.