Художник зобразив Тернопіль, що зникає. ФОТО

22/09/2017 Розмір тексту:

«Тернопіль, що зникає». Виставку графіки з такою назвою відкрили у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Це серія графічних аркушів тернополянина Володимира Поворозника, на яких зображено старі будівлі нашого міста.

– Виставка присвячена Тернополю, що зникає, – розповів художник Володимир Поворозник. – Така назва виникла випадково, в процесі малювання. Спочатку не думав, що це будуть саме такі роботи, просто мені подобалися деякі будинки, я їх фотографував, а потім малював. Через деякий час помітив, що ті споруди, які були намальовані мали вже інший вигляд, наприклад, мешканці його утеплили і була втрачена ліпнина, або балкон, що мав гарну решітку «зашили» пластиком. Тоді зрозумів, що це будуть роботи, які покажуть будинки, що зникають. Не хочеться, щоб це відбувалося, і хочеться, щоб наступні покоління могли бачити стару архітектуру, яка ще збереглася, і якої в місті не так багато. На роботах я відобразив ті будинки, які знаходяться в закапелках міста, і які не потрапляють на очі тернополянам, які ходять переважно центральними вулицями. На Руській та Валовій є також старі будівлі, і їх бачать більше людей, а ці будинки на маленьких вуличках Нового світу, приватного сектору біля Старого парку, де не всі гуляють і не бачать цієї краси. Є також види маленьких, затишних двориків. Можливо вони не вирізняються особливою привабливістю, там немає ліпнини чи декоративних балконів, але вони зберігають нашу історію, передають дух того часу, показують, як жили містяни раніше.

Відтворювати у графіці давні будинки художник почав у 2013 році. Першим малюнком була стара кам’яниця на вулиці Крушельницькій, 53, якої зараз вже немає. Після того були й інші будівлі з різних мікрорайонів міста. Усього до серії входить 38 робіт, а на виставці у бібліотеці представлено 21. Є серед них двоповерховий будинок на Йосипа Сліпого, який в наш час «перетворився» на торговий центр, є колишній вигляд також двоповерхового будинку на Січових стрільців, якому теж добудували тертій поверх і пофарбували у рожевий колір. Є й будиночки, які не так кардинально змінили вигляд, але спотворені рекламами, вивісками, пластиковими вікнами, балконами. Художник же у своїх зображеннях всі ці осучаснення прибрав. Він хотів показати тернополянам красу рідного міста, щоб вони самі пішли і відшукали той чи інший будинок і подивилися на нього.

Передати особливий настрій графічних зображень художнику вдалося завдяки вдало підібраній техніці. Спочатку Володимир Поворозник планував малювати тільки простим олівцем та потім вирішив додати кольорів, щоб відтворити реальні кольори будинків і показати, що вони гармонійно поєднувалися в межах однієї вулиці, не були «крикливим», що часто можна зустріти сьогодні.

– Матеріали, якими виконана ця серія дуже скромні: олівець, тонований папір, білила, кольорові олівці, – зазначає заслужений художник України Євген Удін. – Але скільки там романтики, скільки настрою, того неповторного, що несуть у собі старі будівлі, парки, пісні, романи. Це життя, що нас завжди дивує, воно має свій запах і настрій. Володимир Поворозник не тільки майстер станкової графіки, яка представлена на виставці, а й чудовий ілюстратор, дизайнер.

У майбутньому художник планує продовжувати цю серію, адже матеріалу для цього має достатньо. А поки що усі бажаючі можуть оглянути експозицію в обласній універсальній науковій бібліотеці. Виставка діятиме до кінця вересня в рамках декади відкритих дверей.

Ольга Трач

Фото автора