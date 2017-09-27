Хтось прорвався: радник президента розповів про диверсію у Калинівці

27/09/2017 Розмір тексту:

Диверсію на військових складах у Калинівці Вінницької області могли здійснити за допомогою безпілотного літального апарату.

Таку версію допускає позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков, пише Тиждень.ua.

“Боєць з одного з постів встиг доповісти про дивні звуки. Через кілька секунд почалися розриви на відкритому майданчику. Периметр охоронявся надійно, отже – схоже на безпілотник. І так, СБУ намагалася перехопити. Кажуть, неофіційно, що когось навіть затримали напередодні. Але хтось прорвався”, – написав Бірюков у Facebook.

Нагадаємо, у Вінницькій області пізно ввечері 26 вересня сталася пожежа на військових складах з боєприпасами Міністерства оборони України у смт Калинівка. Прокуратура кваліфікувала подію як диверсію. Станом на ранок середи, за повідомленням ЗМІ, інтенсивність вибухів у Калинівці зменшилася, а ситуація стабілізується.

У зв’язку з надзвичайною подією 27 вересня правоохоронці припинили антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці.

Президент України Петро Порошенко у зв’язку з надзвичайною ситуацією на складах з боєприпасами у Калинівці під Вінницею прийняв рішення скликати військовий кабінет за участі прем’єр-міністра, секретаря РНБО, міністра оборони, начальника Генштабу, голови СБУ, а також керівництва Нацполіції, Нацгвардії та Служби надзвичайних ситуацій.

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