Хто з тернополян після Нового року їздитиме у маршрутках за нинішньою ціною. ВІДЕО

24/12/2017 Розмір тексту:

Із 2 січня у Тернополі зросте вартість проїзду у громадському транспорті. При цьому для пасажирів, які користуватимуться «Соціальною картою тернополянина» або електронним проїзним квитком, ціна проїзду не зміниться.

З 2 січня 2018 року проїзд у громадському транспорті Тернополя подорожчає. Для пасажирів, які скористаються «Соціальною картою тернополянина» або електронним проїзним квитком, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя не зміниться. Власники безконтактних карток сплачуватимуть у тролейбусі три гривні, у маршрутках – чотири гривні, повідомляє TV-4.

Пасажири, які не матимуть «Файної карти» оплачуватимуть за проїзд на 1 гривню дорожче – 4 гривні у тролейбусі та 5 гривень у маршрутці. «Соціальну карту тернополянина» можуть отримати усі, хто прописані у Тернополі, мешкають або офіційно працюють у місті.

– Тобто, заплановано, що система проїзду вводиться з другого січня. Іде Новий Рік , ідуть нові ідеї, нові зміни. Ми хочемо зберегти усі пільги для тернополян, а при тому всьому ми бачимо, що кожного дня зростають ціни нафтопродукти, на електроенергію. При тому, ми зберігаємо існуючий тариф на проїзд в громадському транспорті, але ті хто будуть розраховуватись готівкою, будуть платити за це дорожче, – каже міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадуємо, документи на оформлення карти можна подати у Центрі надання адміністративних послуг, в управлінні соціальної політики міської ради та в оператора електронних систем міста.