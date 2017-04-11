Хто з мешканців Тернопільщини зможе навчатися у ВУЗах безкоштовно

11/04/2017 Розмір тексту:

В області реалізовують соціальну програму підтримки дітей з особливими потребами. У результаті – цього року в регіоні майже півсотні осіб зможуть навчатися безкоштовно у вищих навчальних закладах.

Соціальна програма передбачає допомогу дітям з певними вадами, а також дітям з малозабезпечених сімей. Оплата навчання триватиме усі 5 років, але від студента вимагатимуть документ про успішність.

«Завдяки цій соціальній програмі чимало дітей з особливими потребами можуть претендувати на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах. Абітурієнт може обрати будь-який вуз України. Оплачуватимуть навчання з Фонду соціального захисту інвалідів. Ця програма вже діє. В нас є один хлопець Дмитро. Він вже студент 1 курсу, обрав для себе професію лікаря. Завдяки цій соціальній програмі його мрія збулася. Головна вимога, яку ставлять перед учасниками соціальної програми – відвідувати пари і добре складати всі іспити. У протилежному – фінансування припиниться», – каже директор Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Базилевська.

Університети України приймають дітей з особливими потребами, однак, якщо абітурієнт не добрав балів, то йому пропонують лише контрактне навчання, вартість якого може компенсувати Фонд соціального захисту інвалідів. У 2017 році фонд зможе оплатити навчання майже півсотні дітей з особливими потребами.

Софія Романська