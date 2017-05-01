Хто з мешканців Тернопільщини від сьогодні буде отримувати вищі пенсії

01/05/2017 Розмір тексту:

Надбавку отримають понад 8,2 млн пенсіонерів.

Відповідно до закону «Про державний бюджет України на 2017 рік», із 1 травня підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1312 грн, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснено автоматичний перерахунок пенсій, що не потребує додаткового звернення до органів Пенсійного фонду України.

Так, підвищення отримають понад 8,2 млн українських пенсіонерів. Розмір підвищення буде індивідуальним.

Нагадаємо, недавно віце-прем’єр-міністр України із соціальних питань Павло Розенко заявляв, що в держбюджеті на 2017 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій у два етапи — з 1 травня та 1 грудня до 1312 грн і 1373 грн відповідно. Також він розповів про можливість передачі пенсії у спадок.

При цьому глава уряду Володимир Гройсман заявив, що з 1 жовтня пенсії частини українців (приблизно 5,6 млн громадян) збільшаться на 200-1000 грн.

Потім у Мінсоцполітики розповіли, хто з українців отримає найбільшу надбавкудо пенсії.

Джерело: Ракурс