Хто з депутатів бойкотував сесію міськради. Список

03/04/2017 Розмір тексту:

Третє пленарне засідання чотирнадцятої сесії міської ради не вдалося провести через відсутність депутатів. Сесія мала розпочатися о 9.00 та на цей час у залі засідань було тільки декілька депутатів. Першу реєстрацію провели тільки о 9.40. Були присутні 17 депутатів. Не було представників фракції «Самопоміч», «БПП» та «Свободи».

– Прошу вибачення у людей, які зібралися на сесію, – каже Сергій Надал, міський голова. – На жаль, депутати не знайшли сили і можливості прийти на сесію. Всіх повідомили своєчасно, запросили на сесію своєчасно. Перелік відсутніх депутатів буде розміщено на сайті міської ради. Прошу людей нагадати своїм депутатам про їхні обов’язки. Пропоную ще почекати хвилин 30, якщо зберуться почне роботу сесія, якщо не зберуться, тоді перенесемо завтра на 9 годину. Я мав розмову з керівниками фракцій, люди ще працюють у фракціях, можливо їм вдасться зібрали депутатів.

Та друга спроба також не дала результату. Ще раз реєстрацію присутніх у залі провели о 10.20. Система показала присутність 18 депутатів. Ситуацію, яка склалася прокоментував представник фракції «Свобода» Володимир Стаюра.

– Я не здивований, я шокований, – каже він. – Якщо у депутатів є своя позиція стосовно того чи іншого питання, то вони приходять на сесію і пояснюють її. Вчора я спілкувався із керівником нашої фракції, і з депутатами, і ніхто не сказав, що не прийде, а сьогодні щось сталося. Будемо розбиратися з цим обов’язково, тому що це робота на благо громади, тебе обрала громада і ти маєш приходити сюди і працювати в залі. Ти можеш бути з чимось згідний або не згідний, але не приходити на сесію – це неповага до громади.

Через відсутність кворуму пленарне засідання перенесли на 4 квітня на 9.00. На двох попередніх пленарних засіданнях, які відбулися 24 лютого і 24 березня депутатам вдалося розглянути лише 33 питання. Потребують розгляду ще близько 300 земельних питань. Перелік депутатів, які прийшли на засідання, і які не прийшли подаємо нижче.

Ольга Трач

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