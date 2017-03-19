Як в Тернополі будуть встановлювати квартплату

19/03/2017 Розмір тексту:

Скільки платити за обслуговування житлових будинків відтепер не вирішуватимуть у міській раді. Ціну встановлюватимуть для кожного будинку окремо. Вартість повинні розробити обслуговуючі організації, попередньо узгодивши її з мешканцями будинків.

Нагадаємо, раніше плату за житлово-комунальні послуги встановлював виконавчий комітет міської ради, наразі ці повноваження передали управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

«Було прийнято рішення, що у Тернополі ЖЕКи та ОСББ повинні розробити вартість обслуговування, узгодити її з мешканцями, і лише після цього управління ЖКГ вирішуватиме – затвердити чи не затвердити тариф та контролюватиме, чи відповідає він якості послуг. Важливо, щоб тариф був економічно обґрунтованим. Нині мешканці будинків вимагають, щоб якість наданих послуг була відповідною. І лише після цього вони готові оплачувати послуги. І також, якщо якість послуг незадовільна буде, мешканці будинків зможуть відмовитися від надання таких послуг або укладуть угоду з іншою обслуговуючою організацією», – кажуть в управлінні ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

Нововведення має запрацювати уже з наступного місяця.