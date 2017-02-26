Хто став першою красунею Тернополя. ФОТО, ВІДЕО

25/02/2017 Розмір тексту:

Серед 19-ти красивих тернополянок журі обрало одну найдостойнішу звання “Міс Тернопіль 2017”. Нею стала Олена Смакоус.

Щорічний конкурс краси провели у п’ятницю, 24 лютого у Драмтеатрі, повідомляє “20 хвилин“.

Здогадки та думки глядачів щодо хого, хто ж стане переможницею конкурсу та представлятиме Тернопіль на конкурсі “Міс Україна” від самого початку були абсолютно різними. Проте журі вирішило, що цей титул повинна отримати Олена Смакоус. Коли ведучі оголосили її ім’я дівчина заплакала.

– Думаю, що мої емоції написані у мене на обличчі, – витираючи сльози щастя сказала Олена. – Я дуже довго до цього йшла.

Як пише Доба, дівчина вже не вперше бере участь у конкурсах краси. В 2015 році вона стала найкрасивішою студенткою ТНЕУ, а потім і цілого Тернополя.

На Всеукраїнському конкурсі краси серед студенток Олена отримала титул “СтудМіс глядацьких симпатій”. Окрім цього, вона в 2015-му стала “1-шою Віце-леді Тернополя 2015”.