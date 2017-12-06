Хто став фаворитом тернопільського «ДжазБезу». ФОТО

06/12/2017 Розмір тексту:

Сучасні «зірки» джазової української та закордонної музики стали учасниками третього дня тернопільського Міжнародно фестивалю «JazzBez». У першому відділенні дав концерт український контрабасист світового рівня Марк Токар. Цього разу традиційне тріо музикантів у складі саксофоніста Михайла Балога та барабанщика Олексія Артемова було доповнене ще поляком-саксофоністом Томеком Ґадецкі.

Музика колективу захопила глядацький зал з перших звуків. Медитативне звучання контрабасу, тібетської чаші та вокалу Марка Токара на початку композиції згодом змінилося на голосніші та швидші темпи і настрої, а потім перейшло у шалений ритм, який задавав барабанщик Олексій Артемов. І таких переходів від повільної, тихої до надзвичайно голосної і швидкої мелодії було декілька, що утримувало увагу публіки упродовж всієї композиції. У залі в цей час була ідеальна тиша, і після завершення твору здалося, що минуло тільки хвилин 15, хоча насправді музиканти грали його не менше 30 хвилин. Особливістю цього виступу став також вокал Марка Токара, який гармонійно вплітався у музичну композицію двох саксофонів, контрабаса та перкусії.

– Довший час ми існували, як тріо, – розповів Марк Токар. – А минулого року я познайомився з Томеком і вирішив запросити його у наш проект. Так ми розширилися і зміцнилися. Щодо вокалу, то я виконав закарпатські пісні, які були у репертуарі мого батька. Авторами творів, які звучали на сцені є ми всі. Здебільшого, наші композиції формуються безпосередньо на сцені під час гри.

Після першої довгої композиції музиканти зіграли ще дві короткі. Кожну з них глядачі завершували бурхливими оплесками та вигуками «Браво!». А один із глядачів жартома зауважив: «Тепер і помирати можна.». Зважаючи на реакцію публіки та враження, якими ділилися тернополяни під час антракту і після концерту, виступ «Mark Tokar Group» став найпотужнішим цього «ДжазБезу».

Ольга Трач

Фото Kurt Lee