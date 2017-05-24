Хто пройде у Тернопільську міську раду у разі дочасних виборів. Дослідження

24/05/2017 Розмір тексту:

Як вже відомо, в квітні та на початку травня сесії міської ради не відбулись, а запланована на 25 травня сесія теж має всі шанси не зібратись. Ми вже писали чому депутати пішли одини на одного “стінку на стінку”. Якщо така тенденція збережеться, то на Тернопіль можуть чекати дочасні вибори.

Спробуємо проаналізувати, хто переможе на дострокових виборах міської ради Тернополя.

Коротко про історію

Дві сесії підряд (24 квітня та 12 травня) під міською радою Тернополя кипіли пристрасті. Депутати з фракцій «БПП» та «Самопоміч» намагалися провести у сесійний зал виключених з партії «Свобода» депутатів, розраховуючи мати додаткові три «штики-тушки». Депутати міської та обласної ради Тернополя від ВО «Свобода» їм протидіяли. «Свободівці» вимагають, щоб зрадники склали мандат, тобто виконали своє зобов’язання, яке вони давали перед виборами. Як наслідок, міська рада не працює. А міський голова пообіцяв ініціювати дострокові вибори.

Механізм розпуску міської ради Тернополя

Дострокові вибори призначає Верховна Рада України на підставі висновків відповідного парламентського комітету. Правом звернутися з відповідним клопотанням до ВР наділений міський голова чи голова ОДА.

Стаття 78 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що підставою для призначення дострокових виборів може бути:

– якщо сесії не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Таким чином, міський голова має законне право звернутися до Верховної Ради з вимогою оголосити дострокові вибори міської ради Тернополя. У свою чергу народний депутат від «ВО «Свобода» Михайло Головко заявив, що нардепи-«свободівці» будуть підтримувати розгляд цього питання в стінах парламенту.

Якою буде позиція керівництва держави? З одного боку воно не зацікавлене у перевиборах через не надто високий рейтинг «БПП» у місті. Однак є дві причини, які можуть примусити його підписати закон про перевибори міської ради Тернополя. Перша: якщо найближчі місяці сесія міської ради знову не відбудеться, Тернопіль опиниться без однієї із гілок влади. І Президент буде змушений якось відреагувати. Друга: в оточенні Порошенка приємно здивовані виборами до об’єднаних територіальних громад, де «БПП» показав прийнятні результати. Так що вибори до міської ради Тернополя можуть стати своєрідною виборчою репетицією для владної команди.

Виходячи з цього, ймовірність перевиборів міської ради Тернополя перевищує 50%.

Якими будуть ймовірні результати дострокових виборів до міської ради?

Аналіз складений на основі даних “Соціологічної групи “Рейтинг”

«БПП»

На початку травня прес-служба «БПП» оприлюднила інформацію, що 26 кандидатів від партії виграли вибори і стали головами об’єднаних територіальних громад. Однак вибори голів ОТГ відбувалися передовсім у сільській місцевості, а від «БПП» балотувалися переважно безпартійні «міцні господарники».

У Тернополі може бути кардинально інша ситуація. Як показує соціологічне опитування, яке провела група «Рейтинг», у Тернополі рейтинг «БПП» складає 5,2 %. Більше того, активна підтримка «порошенківцями» вигнаних зі «Свободи» депутатів може ще більше опустити рейтинг партії. Не люблять у Тернополі зрадників і тих, хто їх підтримує.

«Самопоміч»

Відповідно до даних соціологічної групи «Рейтинг», у Тернополі «Самопоміч» підтримують 6,5% тернополян. Останні місяці спостерігається різке падіння рівня підтримки «Самопомочі» у Тернополі. З одного боку, дається взнаки руйнування міфу про мера Львова Андрія Садового. Сьогодні Львів завалений сміттям, яке після великих дощів плаває вулицями міста Лева. Такого «раю» для себе не хоче ніхто. З другого боку, на рейтинг партії негативно впливає й робота фракції «Самопомочі» у міській раді Тернополя. Отримавши солідні посади у міській раді («Самопоміч» контролює навіть земельну комісію), депутати почали займатися земельними питаннями. Таким чином, шанси знову потрапити до міської ради Тернополя у депутатів з «Самопомочі» стрімко тануть. Вони не мають такого бажаного адміністративного ресурсу.

ВО «Батьківщина»

Перевибори вигідні ВО «Батьківщина». Набравши на минулих виборах лише 9,5 %, на перевиборах «Батьківщина» може значно покращити свій результат. Юлія Тимошенко піднімає рейтинг партії в усіх регіонах країни. Саме на цьому може “виїхати” партія у Тернополі. Станом на кінець березня соціологія дає «Батьківщині» 9%, але рейтинг партії має тенденцію до зростання.

Радикальна партія та Громадянська позиція

«Радикали» та «гриценківці» після виборів утримують стабільний рейтинг на рівні 5-6% і, швидше за все, збережуть свої фракції після дострокових виборів міської ради Тернополя. Значний загальноукраїнський рейтинг Радикальної партії та Громадянської позиції за умов ефективної виборчої кампанії дозволить цим партіям навіть покращити свої позиції у порівнянні з 2015 роком.

ВО «Свобода»

У 2015 році ВО «Свобода» виграла вибори до міської ради Тернополя з показником 31% і сформувала найбільшу фракцію. Однак партія втратила абсолютну більшість у міській раді, яку вона здобула на виборах 2010 року. Причиною цього став новий закон про вибори міських рад, який передбачав рейтингову систему виборів. Яскравий приклад недосконалості цього закону, що деякі «свободівці», які перемогли у своїх округах, так і не змогли стати депутатами.

Але тепер ВО «Свобода» має всі шанси повернути більшість у міській раді навіть за діючим законом.

Соціологія говорить, що станом на кінець березня 2017 року рейтинг «Свободи» перевищує 20%. І це не у виборчий період. ВО «Свобода» у Тернополі відірвалася від решти партій більше ніж на 10%. Такий результат показує, що тернополянам подобається рішучість та принциповість націоналістичної «Свободи».

Ще більше підвищити результат ВО «Свободи» може міський голова Сергій Надал. У 2015 році Сергій Надал переміг з рекордним показником у майже 60%. Його особистий рейтинг примножить партійний рейтинг «Свободи».

Що дасть Тернополю та тернополянам більшість «Свободи» у новій міській раді? Політичну стабільність. Команда Сергія Надала буде займатися «господаркою», а не буде заручником політичних розбірок. Згадаємо, що саме з 2010 року, коли «Свобода» отримала більшість у міській раді, почалися масштабні ремонтні роботи, Тернопіль розвивався на очах. До 2010 року політичні війни у міській раді не давали тодішньому меру навіть шансу на ефективну роботу. Більшість ВО «Свободи» у міській раді гарантує Тернополю подальший розвиток.

Політичний експерт Микола Савченко