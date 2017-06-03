Хто претендує на крісло ректора педуніверситету
Як відомо, діючий ректор педагогічного вишу, 70-річний Володимир Кравець збирається скласти повноваження керівника навчального закладу, яким він управляв незмінно починаючи з 1990 року.
На осінь планується проведення конкурсного відбору на посаду нового ректора. Голосувати за керівника ВНЗ має трудовий колектив, а затверджувати нову кандидатуру у компетенції Міністерства освіти і науки України.
На сьогодні важко сказати, хто є фаворитом виборчих перегонів. Більш публічною особою є Богдан Буяк, який навіть у 2015 році балотувався у депутати Тернопільської міської ради від політичної партії «Самопоміч», але мандата так і не отримав. Чи буде визначальною для Буяка приналежність до партії в боротьбі за крісло ректора, питання не однозначне. Адже партія Садового знаходиться в опозиції до діючої влади, тому партквиток для Богдана Богдановича може зіграти з ним злий жарт, пише сайт Репортер.
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Коментарі (1)
володимир02/06/2017
“рудий лис” вкотре пожартував, а у вас “гон” розпочався…