Хто переможе на виборах 29 жовтня?

27/10/2017 Розмір тексту:

У неділю, 29 жовтня, на Тернопільщині стануть відомі прізвища 4 голів нових об’єднаних територіальних громад.

Вибори відбудуться у Зборові, Ланівцях, Хоросткові та селі Саранчуки Бережанського району.

У трьох міських громадах фаворитами кампанії є діючі голови. Усіх трьох напередодні виборів Блок Петра Порошенка заангажував у власні ряди. Ще один висуванець БПП голова Бережанської РДА Володимир Петровський виборює посаду голови Саранчуківської ОТГ.

З чотирьох претендентів від партії влади найважче буде підтвердити повноваження меру Зборова Руслану Максиміву. У нього, по-перше, серйозний опонент з “Батьківщини” – Олександр Парацій. По-друге, репутація влади на Зборівщині підмочена кількома скандалами. Час від часу спливають неприємні для можновладців подробиці їхньої діяльності. І хоч Максиміва ці обставини нібито безпосередньо не стосуються, це кидає тінь на усю владну вертикаль. Нардеп-мажоритарник Тарас Юрик занадто сірий та непомітний, щоб змінити ставлення до провладного кандидата. І реально надія тільки на кілька піар-візитів в район Степана Барни…

Шанси на перемогу у Максиміва і Парація майже рівні. У мера кращі позиції у Зборові, у тимошенківця – на сільських дільницях. Для кінцевого результату буде важливим, за кого проголосують виборці “Свободи” та Аграрної партії, які не мають власних кандидатів у мери. Націоналісти роблять ставку на місто, аграрії – на сільських виборців. Партія, яку очолює відомий аграрій Іван Чайківський, може стати джокером на цих виборах. Від того, кого він підтримає, у більшій мірі буде залежати прізвище переможця.

У Ланівцях та Хоросткові у діючих мерів ситуація простіша. Напередодні виборів зрозуміло, що результат Романа Казновецького та Степана Гладуна буде вищим за показник БПП. Однак використання їх у якості локомотива має допомогти партії влади.

Ще простіша ситуація у Володимира Петровського. У рідних для нього Саранчуках у нього один опонент. І то, очевидно, що технічний. Досвідчений політик вирішив продовжити своє перебування у владі, не дочікуючись завжди турбулентної в Україні президентської кампанії. “Синиця в руках” дозволить Петровському збоку спокійно спостерігати за перепитіями непростих політичних баталій.

Отже, виходить, що крім Зборова кандидати від влади мають почувати себе спокійно. У кулуарах тернопільського Білого дому тішаться, що це результат вдало проведеної селекції. Кажуть, що до виборів допускали тільки ті громади, де у влади великі шанси на успіх. Після болючих поразок у Борщеві і Вишнівці, у 2017 році зробили висновки з помилок. 29 жовтня виграти мають тільки свої…