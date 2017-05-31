Хто на Тернопільщині заробляє найбільше. ВІДЕО

Про це свідчить статистика з січень-березень 2017 року, повідомляє видання Тернополяни. Зокрема у порівняні зі статисткою за даний період у 2016 році – рівень оплати зріс на 51,4% та становить 4 863 грн.

Найвищий рівень середньої зарплати спостерігається у працівників фінансової та страхової діяльності – 6 662 грн, державного управління і оборони, обов’язкового соціального страхування – 6 258 грн, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів – 5 328 грн, сільського господарства, мисливства, лісового та рибного господарства – 4 997 грн. Також до цього списку належать працівники обсвіти, які у середньому заробляють 4 885 грн.

Найнижчий рівень середньої зарплати у працівників тимчасового розміщування харчування – 3 229 грн, працівників мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 3 332 грн.

Найвищий розмір заробітної плати спостерігається по місту Тернополю – 5 198 грн, Тернопільському та Чортківському районах відповідно 5 507 та 4 885 грн.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігається у Підгаєцькому, Збаразькому, Заліщицькому районах – від 4 158 до 4290 грн.

Також в області існує проблема з чисельністю зайнятого населення. Адже великий відсоток жителів області працевлаштовані не на повну ставку. Зокрема в області близько 12 тис. таких працівників.