Хто гальмує важливу реформу на Тернопільщині?

23/05/2017 Розмір тексту:

Більше року тому в структурі Тернопільської обласної державної адміністрації з’явилася додаткова посада заступника голови, який мав опікуватися питаннями просування реформи децентралізації.

На цю посаду був призначений перший заступник голови Бережанської РДА Олег Валов. У політичних колах його призначення пов’язували двома обставинами: близькістю до братів Юриків та необхідністю прийняти кадрове рішення до вступу в силу нової редакції закону про державну службу, якою запроваджувався конкурсний відбір на усі посади.

Здавалося, людина з району мала дати поштовх такій важливій для місцевого самоврядування реформі. Однак наразі можна спостерігати протилежну тенденцію. З локомотива децентралізації Тернопільщина поступово сповзає в нішу “середняків”. Зокрема, у Тернопільській області досі не затверджено цілісного плану формування спроможних громад. Профільний заступник так і не зміг “протиснути” проекту, розробленого фахівцями ОДА, навіть незважаючи на те, що на той час БПП мала під контролем більшість в обласній раді.

Відтак процес створення нових громад на Тернопільщині пішов за хаотичним сценарієм. Іноді якість процесу підмінюється кількістю. Непоодинокими є випадки, коли нові громади створюються навколо сіл, де знаходяться офіси новітніх латифундій, Наприклад, в 2016 році з центром у селі Борсуки, де знаходиться офіс аграрія з БПП Осипа Гасюка, була створена Борсуківська сільська ОТГ. До її складу увійшли 4 сільради. З двох сільрад утворені громади у Коцюбинцях, Трибухівцях та Чернихівцях. Хіба такими мають бути конкурентноспроможні громади?

Показовою для оцінки ефективності чиновника є ситуація в близьких для нього Бережанському та Підгаєцькому районах, де досі не створено жодної громади. Що це? Відсутність особистого авторитету, щоб переконати людей? Чи небажання передавати владу в руки нових самоврядних одиниць? Відповідь на ці питання покаже час. Але вже зараз потенційні громади через пасивність посадовців втрачають можливість отримати по кілька мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку на інфраструктурні проекти.

Хтось за це відповість?