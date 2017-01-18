У міськраді визначили, хто буде прибирати Тернопіль від снігу

18/01/2017 Розмір тексту:

Дві фірми – «Міськшляхрембуд» та ТзОВ «Авакс Проф» з 1 січня прибирають Тернопіль.

З підприємствами вже уклали договори. На відміну від своїх попередників, фірми мають і власну техніку, і робочі руки, пише “20 хвилин“.

– У зв’язку з тим, що головний підрядник, на якого покладалися обов’язки з очищення міста від снігу ТОВ “ТернопільКомуналСервіс” не впорався з покладеним на нього завданнями під час аномального снігопаду у листопаді 2016 року, були укладені угоди з іншими виконавцями робіт, – повідомив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради. – Дане підприємство припинило свою діяльність у Тернополі. І зараз управління житлово-комунального господарства судиться із ТОВ “ТернопільКомуналСервіс”.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року міською радою були укладені договори з двома компаніями – Тернопільським міським підприємством «Міськшляхрембуд» та товариством з обмеженою відповідальністю «Авакс Проф». У відповідності до укладених договорів, дані підприємства приступили до роботи від першого січня 2017 року.

– Техніки у цих підприємств достатньо, для того, щоб утримувати належний порядок на вулицях міста у зимовий період, – запевнив Олег Соколовський. – Обидва підприємства мають у своєму розпорядженні 77 двірників, які прибиратимуть вулиці міста.

Один із тендерів на суму 3 млн 478 тис 700 грн виграло Тернопільське міське підприємство «Міськшляхрембуд», яке обслуговуватиме «Дружбу», Кутківці, Пронятин і мікрорайон «Березовиця». Два інші тендери – на суму 3 млн 529 тис. 461 грн, і – 3 млн 586 тис. 957 грн 90 коп. – на прибирання Центру, «Нового світу» та «Сонячного», «Східного» виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Авакс Проф». Загалом провели три тендери на суму 10 595 118 грн 90 коп.

– У даного підприємства сучасної потужної техніки є навіть більше, аніж потрібно для прибирання міста, – каже Олег Соколовський. – В угоді прописана та кількість техніки, яка необхідна для належного прибирання міста, хоча в наявності її значно більше. Планується, що відтепер слідкувати за переміщенням транспортних засобів підприємств можна буде за допомогою системи GPS.

У системі публічних закупівель ProZorro провели три тендери на суму 10 595 118 грн 90 коп. З переможцями міське управління ЖКГ, благоустрою та екології в особі начальника Олега Соколовського в останні дні 2016 року підписало договори.

Окрім переможців, участь у двох тендерах брало ТОВ «Техно-Буд-Центр». Запропонувавши вищу ціну за послуги по утриманню «Центру», «Нового світу» та «Сонячного», «Східного», підприємство програло ТОВ «Авакс Проф», пропозиції якого були вигіднішими.

Доки до прибирання міста приступили нові фірми, а міськрада судиться з «ТернопільКомуналСервіс», у поліції проводять власне розслідування, хто допустив до снігового колапсу у листопаді.

– Нами порушене кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (йдеться про службову недбалість – прим. авт.), – повідомив начальник головного управління нацполіції в області Олександр Богомол. – Відносно посадових осіб підприємства, яке надавало послуги з прибирання Тернополя, а також відносно посадових осіб міської ради.

Хто саме винен у безладі, у поліції поки не визначили. Проте запевняють, що міськрада надає всю документацію та інформацію, якої володіє.

– Нами призначені перевірки, розслідування наразі на етапі збору та опрацювання інформації, – повідомив Олександр Богомол.

До слова, максимальне покарання за ст. 367 – позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади і солідним штрафом.