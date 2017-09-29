Гриценко розповів тернополянам який поганий Порошенко

29/09/2017 Розмір тексту:

Візит до Тернополя екс-кандидата у Президенти мало відрізнявся від попередніх вояжів.

Гнівна тирада на адресу глави держави та перфоманс на тему, що має робити Порошенко на своїй посаді – лейтмотив кожного другого виступу Анатолія Гриценка. Відверто кажучи, така риторика багатьом подобається.

Щоправда, важко зрозуміти, як принципова опозиційність політика корелюється з поведінкою партійних фракцій у місцевих радах. Наприклад, фракція “Громадянської позиції” в Тернопільській обласній раді продовжує перебувати в одній коаліції Блоком Петра Порошенка, якого так натхненно критикує Анатолій Гриценко.

Тому й виходить, що лідер говорить про рух Саакашвілі як потенційного союзника, а тернопільські гриценківці, які засіли в місцевих радах, навіть сесії на підтримку свого майбутнього соратника не здатні ініціювати.